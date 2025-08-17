Die Testspiele am Sonntag

EV Landshut überrascht beim Dolomiten-Cup – Ravensburg siegt bei Final-Neuauflage

17.08.2025, 22:56 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Der EV Landshut hat einen norwegischen Erstligisten in die Knie gezwungen, während sich die Nürnberg Ice Tigers den Turniersieg in Straubing geschnappt haben. So liefen die Testspiele am Sonntag.

Die Nürnberg Ice Tigers haben das Turnier um den Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing gewonnen. Nachdem sich die Franken am Freitag gegen den ERC Ingolstadt durchgesetzt hatten, gewannen sie nun auch das Finale: Am Ende stand ein 4:3-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Augsburger Panther. Die Schwaben führten bereits mit 3:1, ehe Nürnberg die Partie in den letzten sieben Minuten ausglich. Die Ice Tigers hatten bereits ihren Torhüter vom Eis genommen, als Owen Headrick per Schlagschuss zum 3:3 erfolgreich war. Im Schusswettbewerb verwandelte Thomas Heigl den entscheidenden Versuch. Im Spiel um Platz drei gewannen die gastgebenden Straubing Tigers mit 3:1 gegen den ERC Ingolstadt.

Im Finale um den Dolomiten-Cup in Neumarkt unterlagen die Löwen Frankfurt dem tschechischen Extraligisten Dynamo Pardubice mit 1:4. Chris Wilkie hatte die Hessen im zweiten Drittel in Führung gebracht, ehe Pardubice das Spiel per Doppelschlag drehte und im Schlussabschnitt den Sack zumachte. Im Spiel um Platz drei gelang dagegen dem DEL2-Club EV Landshut eine Überraschung beim 2:1-Erfolg gegen den norwegischen Spitzenklub Vålerenga Oslo. David Elsner und Tobias Lindberg trafen zur Spielmitte innerhalb von drei Minuten zum 2:0 für Landshut. Die Norweger kamen elf Minuten vor dem Ende zum Anschluss, doch die Niederbayern verteidigten den Sieg.

Die Adler Mannheim haben erneut in Kitzbühel gegen die Graz 99ers gespielt und nach dem 4:1 am Donnerstag nun mit 5:2 gewonnen. Nicolas Mattinen, Justin Schütz, Kristian Reichel, Hayden Shaw und Yannick Proske erzielten die Tore für die Adler.

In Ravensburg kam es zur Neuauflage des DEL2-Finalspiels der zurückliegenden Saison – und tatsächlich gelang den Towerstars die „Revanche“: Der Zweitliga-Vizemeister besiegte den DEL-Neuling Dresdner Eislöwen mit 2:1 nach Penaltyschießen. Niklas Postel brachte den DEL2-Champion im zweiten Abschnitt in Führung. Doch Robbie Czarnik glich die Partie aus, ehe Simon Sezemsky das Spiel für Ravensburg entschied.

So geht es weiter: Am Montagabend steht ein Testspiel auf dem Plan: Beim Coupes de Bains in Yverdon-les-Bains treffen die Fischtown Pinguins Bremerhaven auf Servette Genf. Bully ist um 20.15 Uhr.