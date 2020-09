Lesedauer: ca. 1 Minute

​Außenstürmer Eugen Alanov wechselt zur kommenden Saison von den Nürnberg Ice Tigers zu den Krefeld Pinguinen. Alanov, der im kasachischen Ust-Kamenogorsk geboren wurde, aber mit einem deutschen Pass ausgestattet ist, gilt als ein Stürmer, der gerne physisches Eishockey spielt und auch den Torabschluss sucht.

Nach einer überragenden DNL-Saison 2013/14 bei der Düsseldorfer EG startete Alanov seine Profikarriere und konnte in den folgenden Jahren erste Erfahrungen im DEL-Kader der DEG sammeln. Darüber hinaus überzeugte er bei den Kooperationspartnern Moskitos Essen und beim EC Bad Nauheim in der DEL2, woraufhin er 2017 zu den Ice Tigers nach Nürnberg wechselte. Während seiner Zeit dort erreichte Alanov jedes Jahr mit seinem Team die Play-offs und verbuchte letzte Saison 21 Scorerpunkte. Alanov ist unter anderem für sein intensives Powerplay-Spiel bekannt, bei dem er sich nicht zu schade ist vor dem Tor zu arbeiten und in jeden Zweikampf zu gehen.

„Ich bin ein Spieler, der immer kämpft, viel Schlittschuh läuft und auch dort hingeht, wo es wehtut, um Spiele zu gewinnen“, beschreibt sich Eugen Alanov selber. „Für mich ist es wichtig, sich immer weiter zu entwickeln und ein noch besserer Spieler zu werden. Ich werde alles fürs Team geben und bin mir sicher, dass wir mit viel Arbeit die Play-offs erreichen und dort alle überraschen können.“