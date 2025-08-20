Die Testspiele am Mittwoch

Erster Sieg für die Grizzlys Wolfsburg – Bremerhaven verliert in der Schweiz

20.08.2025, 22:46 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Grizzlys Wolfsburg haben ihr erstes Testspiel in der Saison 2025/26 bestritten – und dabei auch gleich den ersten Sieg errungen. Beim Klagenfurter AC gewannen die Niedersachsen mit 4:0.

Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel mit einigen Vorteilen für die Österreicher, aber auch einem Lattentreffer von Julian Chrobot war das Spiel nach drei Toren im Mitteldrittel praktisch entschieden. Die Tore für Wolfsburg erzielten Lucas Dumont, Tyler Gaudet, Julian Chrobot und Julius Ramoser. Am Freitag (16 Uhr) steht das Spiel gegen den Villacher SV an – allerdings erneut in Klagenfurt. „Für den Auftakt haben wir phasenweise eine sehr ordentliche Leistung gezeigt“, wird Wolfsburgs Trainer Mike Stewart auf der Homepage der Grizzlys zitiert.

Beim Coupes de Bains in Yverdon-les-Bains mussten sich die Fischtown Pinguins Bremerhaven dem Lausanne HC mit 1:6 geschlagen geben. In der Partie konnte man mitunter den Überblick verlieren, da Nebelbildung den Spielern ihren Job erschwerte. Zwischenzeitlich mussten die beiden Teams Runden drehen, um dem Nebel zu Leibe zu rücken. Miha Verlic hatte das zwischenzeitliche 1:3 erzielt.

Bereits am Montag hatten die Norddeutschen bei diesem Turnier gegen Servette Genf gespielt und mit 3:4 nach Penaltyschießen verloren.

So geht es am Donnerstag weiter: Piráti Chomutov – Blue Devils Weiden (17.30 Uhr), ESV Kaufbeuren – Starbulls Rosenheim (19.30 Uhr), HC Davos – Adler Mannheim (19.30 Uhr, in Herisau), HC Lugano – Schwenninger Wild Wings (19.30 Uhr, Bodensee-Cup in Kreuzlingen), HC Ajoie – Fischtown Pinguins Bremerhaven (20.15 Uhr, Coupes de Bains in Yverdon-les-Bains).