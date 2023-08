Lesedauer: ca. 1 Minute

​Sieht es draußen nach Winter aus? Das nun wirklich nicht. Drinnen, wenn drinnen Eissporthallen sind, aber schon. Denn der Puck flitzt wieder über die Eisflächen! Die ersten Testspiele der Saison 2023/24 sind über die Bühne gegangen.

So gewannen die Löwen Frankfurt aus der DEL am Samstag beim Zweitligisten Krefeld Pinguine mit 5:1 (3:0, 2:1, 0:0). Die Hessen waren das klar bessere Team und gingen nach fünf Minuten durch Chad Nehring in Führung. Diesen Vorsprung baute Frankfurt auf 4:0 durch Cody Kunyk, Cameron Brace und Carter Rowney aus. Vor 3188 Zuschauern verkürzte Philip Riefers zwar, doch Dominik Bokk traf zum 5:1-Endstand für die Löwen.



Bereits am Freitag mussten sich die Schwenninger Wild Wings auswärts dem EHC Kloten mit 1:2 (0:0, 1:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung geschlagen geben. Youngster Filip Reisnecker erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste in einem intensiv geführten Spiel.

In einem Zweitliga-Duell unterlagen die Bietigheim Steelers den Eisbären Regensburg mit 3:4 (0:1, 1:2, 2:0, 0:1) nach Penaltyschießen. Die Gäste führten bereits mit 3:0, ehe Bietigheim zum 3:3 ausglich. Im Penaltyschießen erzielte Andrew Yogan den entscheidenden Treffer für Regensburg. In der regulären Spielzeit trafen Alexander Preibisch, Jack Olin Doremus und Ryker Killins für Bietigheim sowie Petr Pohl (2) und Tariq Hammond für Regensburg.