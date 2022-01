Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Iserlohn Roosters haben erneut Corona-Fälle zu verzeichnen und haben deshalb in enger Absprache mit der DEL und dem Gegner die ursprünglich für heute um 17 Uhr geplante Partie gegen die Straubing Tigers verlegt.

Nach der Rückkehr vom Auswärtsspiel in München, vor dem die routinemäßige PCR-Testung des gesamten Teams noch keine Fälle aufwies, gab es zwei positive Schnelltests im Team der Roosters. Auf deren Basis unterzog sich das gesamte Team noch am Samstag, 31. Dezember, einer vollständigen PCR-Testung, bei der insgesamt drei positive Fälle auftraten.



Heute Vormittag kam noch einmal das komplette Team zu einer Schnelltestung zusammen, insgesamt liegen derzeit weitere positive Schnelltest-Ergebnisse vor, die Auswertung der PCR-Testung steht noch aus. Alle betroffenen Spieler und Mitarbeiter begaben sich umgehend in Quarantäne bzw. häusliche Isolation.

„Wir sehen das für den Virus typische exponentielle Wachstum von Fällen, das vielleicht noch nicht beendet ist. Insofern war es eine alternativlose Entscheidung, die Partie heute nicht stattfinden zu lassen“, erklärt Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Sauerländer.

Am morgigen Montag steht eine weitere PCR-Testung an, auf der Basis dieser Ergebnisse werden in Abstimmung mit dem örtlichen Gesundheitsamt die weiteren Maßnahmen abgestimmt. Sobald konkrete Rahmenbedingungen vorliegen, werden wir über die weiteren Schritte informieren.