Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ERC Ingolstadt verstärkt sich mit einem weiteren jungen und talentierten Profi. Leon Hüttl wechselt von den Frankfurter Löwen an die Donau. Der 20-Jährige verfügt bereits über die Erfahrung von 159 Partien in der DEL2.

Der gebürtige Bad Tölzer durchlief sämtliche Nachwuchsteams bei seinem Heimatclub und feierte für Tölz im Alter von 17 Jahren auch sein Debüt in der DEL2, ehe er sich zur Saison 2018/19 den Frankfurter Löwen anschloss. „Leon hat in Frankfurt drei Jahre lang viel Erfahrung gesammelt. Er hatte bei den Löwen eine wichtige Rolle als Top-Vier-Verteidiger inne. Nun möchte er bei uns den nächsten Schritt machen“, sagt Sportdirektor Larry Mitchell über den Youngster.

Bei den Hessen verbuchte Hüttl in drei Spielzeiten insgesamt 38 Scorerpunkte und gehörte in der Saison 2018/19 sogar zum Kreis der Assistenzkapitäne. Diese Rolle erfüllte er für das deutsche Team auch bei der U20-Weltmeisterschaft 2020, als er unter anderem an der Seite von Tim Stützle den Klassenerhalt in der Top-Division sicherte, nachdem er im Jahr zuvor mit der DEB-Auswahl den Aufstieg feiern konnte.

„Leon ist ein harter Zweikämpfer, der sich nicht geschlagen und keine Scheibe verloren gibt. Dass er ein Rechtsschütze ist, ist für uns ein weiteres Plus“, beschreibt Mitchell den Youngster.

„Nach den drei Jahren in Frankfurt will ich die Chance nutzen, um mich weiterzuentwickeln und auch in der DEL Fuß zu fassen. Ich denke, dass ich beim ERC alle Möglichkeiten dazu habe, dieses Vorhaben in die Tat umzusetzen. Ich bin jedenfalls sehr froh, hier zu sein und freue mich sehr auf die Zeit in Ingolstadt und darauf, alle im Club und hoffentlich auch die Fans bald kennenzulernen“, sagt Hüttl zu seinem Wechsel zu den Panthern.