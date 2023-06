Lesedauer: ca. 1 Minute

Der ERC Ingolstadt komplettiert seine Defensive. Vom Ligakonkurrenten Löwen Frankfurt wechselt Kevin Maginot zum Vizemeister. Bei den Oberbayern hat der 28-Jährige einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

Der gebürtige Mannheimer durchlief alle Nachwuchsteams der Jungadler und feierte in der Saison 2015/16 im Trikot des achtmaligen deutschen Meisters auch sein DEL-Debüt. Für die Kurpfälzer lief er bis 2018 auf, ehe er bei den Heilbronner Falken sowie den Löwen Frankfurt zum Führungsspieler und Leistungsträger avancierte.

Mit den Hessen gelang ihm 2022 der Aufstieg in die DEL, in der er in der vergangenen Spielzeit seine erste volle Saison bestritt. Insgesamt 58 Partien absolvierten die Löwen. In allen davon stand Maginot auf dem Eis. Mit 20 Scorerpunkten (vier Tore, 16 Vorlagen) konnte er in der Hauptrunde die sechstmeisten Zähler aller deutschen Verteidiger verbuchen und gewann unter allen Defensivspielern die sechstmeisten Zweikämpfe.