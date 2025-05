Lesedauer: ca. 1 Minute

Der ERC Ingolstadt hat sich die Dienste von Nachwuchstalent Edwin Tropmann gesichert. Der 19-jährige Verteidiger wechselt von den Kölner Haien an die Donau und erhält einen Zweijahresvertrag.

Tropmann wurde im Kölner Nachwuchs ausgebildet, durchlief alle Nachwuchs-Nationalmannschaften und nahm für diese an drei Weltmeisterschaften teil. Zum Jahreswechsel führte er die U20-Auswahl bei der WM in Kanada als Kapitän aufs Eis.

In der vergangenen Saison kam Tropmann sieben Mal in der DEL zum Einsatz und absolvierte 37 Partien beim Kölner Kooperationspartner EC Bad Nauheim in der DEL2. Unter allen U21- Förderspielern in der zweiten Liga erhielt Tropmann mit Abstand die meiste Eiszeit je Spiel.

„Edwin ist ein super ausgebildeter Verteidiger. Er bekam bereits viel Verantwortung – sei es bei Bad Nauheim oder in der Nachwuchs-Nationalmannschaft, die er bei der U20-WM als Kapitän anführte – und reifte früh zu einem gestandenen DEL2-Spieler. Wir wünschen uns, dass er beim ERC den nächsten Schritt geht und sind optimistisch, dass er sich auch in der DEL durchsetzt“, sagt Sportdirektor Tim Regan.



auf Sportdeutschland.TV 🏆 Erlebe alle 64 Spiele der Eishockey WM 2025 LIVE & ohne Abo für nur 15 Euro 🥅