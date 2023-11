Lesedauer: ca. 1 Minute

Der ERC Ingolstadt aus der DEL nutzt die Länderspielpause, um sich zu verstärken. Stürmer Brandon Kozun unterschreibt bei den Oberbayern einen Vertrag bis Saisonende. Zuletzt war der 33-Jährige im Trainingscamp des NHL-Teams Colorado Avalanche aktiv.

Der Rechtsschütze, der sowohl über den US-amerikanischen als auch den kanadischen Pass verfügt, gewann mit der kanadischen Nationalmannschaft 2018 die Bronzemedaille bei den Olympischen Spielen.

Seine Qualitäten stellte er bereits während seiner Juniorenzeitunter Beweis. Mit den Calgary Hitmen gewann er 2010, ein Jahr nachdem er von den Los Angeles Kings in der sechsten Runde gedraftet wurde, die Meisterschaft in der WHL und war sowohl in der Hauptrunde als auch in den Playoffs der punktbeste Spieler der renommierten Nachwuchs-Liga.

Nach fünf Jahren in der AHL und 20 Spielen in der NHL für die Toronto Maple Leafs (zwei Tore, zwei Vorlagen), entschied sich Kozun für den Wechsel nach Europa und war sieben Spielzeiten in der KHL aktiv. Die vergangene Saison bestritt er in der multinationalen Liga als Kapitän von Dinamo Minsk und sammelte 24 Scorerpunkte (zehn Tore, 14 Vorlagen) in 41 Partien.