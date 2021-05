Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ERC Ingolstadt hat seinen Kader mit einem begehrten Jungprofi verstärkt. Samuel Dubé wechselt von den RB Hockey Juniors zu den Panthern. Der 18-Jährige gilt als hochveranlagter Techniker, der sich bei den Panthern langfristig entwickeln will.

„Samuel ist sowohl läuferisch als auch technisch sehr stark. Zudem hat er Erfahrung in der besten kanadischen Juniorenliga. Sein Vater ist einer der besten Skills-Trainer in Europa. Davon hat er sicherlich profitiert. Wir wollen ihn bei uns langfristig entwickeln“, sagt Sportdirektor Larry Mitchell.

Dubé begann seine Karriere im Nachwuchs des EC Bad Tölz und war dort bis zur U16 aktiv, ehe er in die Hockey Akademie von Red Bull wechselte. Anschließend verbrachte er mehr als zwei Jahre bei den Halifax Mooseheads in der kanadischen Juniorenliga QMJHL. Zur Saison 2020/21 kehrte er nach Europa zurück und lief für die RB Hockey Juniors in der in Österreich beheimateten, multinationalen Alps Hockey League auf. Dort erzielte er in 23 Spielen zehn Scorerpunkte.

Im vergangenen Dezember und Januar nahm er an der U20-Weltmeisterschaft teil und trug einen Treffer zum Viertelfinaleinzug der deutschen Mannschaft bei.

„Ich habe Samuel unter anderem bei der U20-Weltmeisterschaft gesehen. Dort war er im deutschen Team der Center der zweiten Reihe, obwohl er einer der jüngsten nominierten Spieler war. Da er auch weiterhin für die U20-WM spielberechtigt ist, rechnen wir damit, dass wir in der kommenden Saison eine Zeit lang auf ihn verzichten müssen“, sagt Mitchell.

Samuel Dubé über seinen Karriereschritt in die DEL: „Die Entscheidung ist mir leichtgefallen. Ich habe in der Vergangenheit viele Panther-Spiele verfolgt, gerade in der abgelaufenen Saison. Ich freue mich riesig, Teil dieser tollen Mannschaft zu werden. Mit Larry Mitchell habe ich sehr gute Gespräche geführt. Ingolstadt fühlt sich für mich vertraut und richtig an.“