​Der ERC Ingolstadt setzt ein weiteres Ausrufezeichen in der Kaderplanung für die Saison 2021/22. Wie der Club aus der DEL auf dem virtuellen Fanstammtisch am Abend bekanntgab, hat Mat Bodie seinen Vertrag bei den Panthern verlängert. In der aktuellen Saison sammelte der Verteidiger 22 Scorerpunkte in 25 Einsätzen und füllt seine Rolle als Leistungsträger sowie Führungsspieler hervorragend aus.

Der 31-Jährige wechselte im November an die Donau, nachdem er die Vorsaison bei den schwedischen Clubs Växjö und IK Oskarshamn verbracht hatte. „Mat hat auf Anhieb gezeigt, wie wertvoll er für das Team ist. Folgerichtig ist er bei uns der Spieler, der am meisten Eiszeit hat. Er ist eine Führungspersönlichkeit innerhalb der Mannschaft. Sein Wort hat viel Gewicht“, beschreibt Sportdirektor Larry Mitchell den Abwehrmann, der zusammen mit ERC-Topscorer Wayne Simpson bereits drei Jahre am Union College zusammenspielte. Anschließend verbrachte Bodie vier Jahre in der AHL. In jeder Saison kam er dabei auf mindestens 35 Scorerpunkte und war meist Teil des Kapitän-Trios.

Seine Erfahrung bringt der Kanadier nun auch bei den Panthern gewinnbringend ein. Mit 19 Assists ist er der Top-Vorlagengeber bei den Blau-Weißen und hat eine Plus-Minus-Bilanz von +12. Ebenfalls der beste Wert beim ERC. In der teaminternen Scorerliste belegt er Platz vier. Ligaweit weisen nur zwei Verteidiger einen minimal besseren Punkt-pro-Spiel-Schnitt als Bodie auf.

„Mat ist ohne Zweifel einer unserer wichtigsten Verteidiger, der sich auch in Unterzahl aufopfert. Was ihn aber am meisten auszeichnet, ist, wie herausragend er das Spiel lesen kann. Nicht umsonst wurde er von Experten als bester Verteidiger während der Phase der gruppeninternen Spiele gehandelt“, sagt Mitchell, der mit dem zweifachen Familienvater auch in der Zukunft als Fixpunkt in der ERC-Defensive plant.

„Meine Familie und ich sind hier glücklich und ich mag es einfach, hier zu spielen. Die ganze Organisation ist super und wir haben tolle Jungs in der Kabine. Darüber hinaus spielen wir erfolgreich, daher musste ich nicht lange darüber nachdenken“, sagt Bodie zu seiner Verlängerung.