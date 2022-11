Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der ERC Ingolstadt hat den Vertrag mit Enrico Henriquez-Morales um zwei Jahre verlängert. Dem 21-Jährigen, der bereits die dritte Saison für den Club aus der Deutschen Eishockey-Liga aufläuft, gelang in der aktuellen Spielzeit der Durchbruch.

Acht Scorerpunkte (vier Tore, vier Vorlagen) konnte der Youngster in den ersten 21 Partien verbuchen. Mit einem Wert von +7 liegt er in Sachen Plus-Minus-Statistik teamintern auf einem Top-Platz. Insgesamt lief der ehemalige Nachwuchsnationalspieler 75 Mal in der deutschen Eliteliga auf und sammelte dabei 14 Zähler.



„Enrico hat sich hervorragend entwickelt, seitdem er zu uns gewechselt ist. Er ist sehr lernwillig und setzt das Feedback sowie die Anweisungen des Trainerteams gut um“, zeigt sich ERC-Sportdirektor Tim Regan zufrieden mit dem Youngster, den er selbst als Teil des Trainerteams zwei Jahre lang intensiv begleitet hat.

Der gebürtige Bad Aiblinger mit chilenischen Wurzeln kam im Sommer 2020 von den Starbulls Rosenheim an die Donau, nachdem er im Nachwuchs des dreimaligen deutschen Meisters ausgebildet worden war und für das Team aus der Oberliga Süd schon im Alter von 16 Jahren sein Debüt im Profi-Eishockey gegeben hatte.

„Enrico ist ein Spieler, der keinen Zweikampf scheut, Checks konsequent zu Ende fährt und inzwischen auch unter Beweis gestellt hat, dass er scoren kann. Mit ihm haben wir einen weiteren jungen deutschen Stürmer an uns gebunden, der darüber hinaus auch noch in der kommenden Saison unter die U23-Regel fällt“, sagt Regan.