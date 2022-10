Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Erstmals bleiben die Fischtown Pinguins Bremerhaven in dieser DEL-Saison ohne Punkte – und müssen Rang eins an den ERC Ingolstadt abgeben. Haie-Torhüter Mirko Pantkowski feierten beim Sieg in Bietigheim eine Shutout. Die Adler Mannheim siegen in Berlin.

Die Kölner Haie haben bei ihrem 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)-Erfolg über die Bietigheim Steelers den ersten Auswärtssieg der Saison gefeiert – brauchten aber etwas Anlauf, um auf die Anzeigetafel zu kommen. Beste Chancen ließ der KEC aus, traf die Latte der Gastgeber und in der 19. Minute vergab Jason Best sogar einen Penalty. Nach etwas mehr als einer halben Stunde war es dann aber passiert: Nicholas Bailen brachte die Domstädter in Führung, die Alexander Oblinger vier Minuten später auf 2:0 ausbaute. Diesen Vorsprung gaben die Kölner nicht mehr her und am Ende konnte Torhüter Mirko Pantkowski einen Shutout feiern.



Die so gut gestarteten Fischtown Pinguins Bremerhaven gingen beim 2:3 (0:1, 1:2, 1:0) gegen die Schwenninger Wild Wings erstmals in dieser Spielzeit ohne Punkte vom Eis – und verloren prompt die Tabellenführung. Nachdem Brandon DeFazio die Gäste in Führung gebracht hatte, glich Niklas Andersen nur 42 Sekunden nach Beginn des Mitteldrittels zwar aus, doch dann zog der SERC durch Treffer von Tylor Spink und Phil Hungerecker auf 3:1 davon. Mit einem weiteren Feldspieler statt des Torhüters kam Bremerhaven durch Alexander Friesen auf 2:3 heran (59.), mehr gelang aber nicht mehr.

Davon profitierte der ERC Ingolstadt, der sich mit 5:2 (2:2, 2:0, 1:0) gegen die Straubing Tigers durchsetzte und so auf den ersten Platz sprang. Früh gingen die Hausherren nach Toren von Charles Bertrand und Justin Feser mit 2:0 in Führung, doch bis zur Pause glichen die Niederbayern dank der Treffer von J.C. Lipon und Mike Connolly aus. Dann schnappte sich der ERC allerdings den Sieg, den Benjamin Marshall, Wayne Simpson und Mathew Bodie herausschossen.

Dem Aufsteiger Löwen Frankfurt gelang ein 4:3 (0:1, 3:1, 0:1, 1:0)-Erfolg nach Penaltyschießen gegen den EHC Red Bull München. Zweimal lagen die Bayern nach Toren von Ben Street und Andreas Eder jeweils in Führung, doch Ryon Moser und Dominik Bokk glichen nicht nur aus, 49 Sekunden vor der zweiten Pause brachte Brett Breitkreuz die Hessen erstmals in diesem Spiel in Führung. Das egalisierte Konrad Abeltshauser in der Schlussphase (58.). Im Schusswettbewerb erzielte Brendan Ranford den entscheidenden Treffer.

Derweil arbeiten sich die Adler Mannheim aus ihrem Fehlstart heraus und gewannen bei den Eisbären Berlin mit 4:2 (1:0, 1:1, 2:1). Borna Rendulic, Markus Eisenschmid und nochmal Rendulic sorgten bei einem Eisbären-Treffer von Kevin Clark für die 3:1-Führung der Gäste. Berlin nahm den Torhüter aus dem Spiel – was zu zwei Toren führte: Erst kamen die Eisbären durch Zach Boychuk auf 2:3 heran, dann traf Nicolas Krämmer ins leere Berliner Netz.

Schon am Donnerstag hatte die Düsseldorfer EG mit 4:1 (1:0, 0:1, 3:0) gegen die Iserlohn Roosters gewonnen. Es trafen Stephen Harper, Josef Eham, Alexander Barta und Daniel Fischbuch für Düsseldorf sowie Sven Ziegler für Iserlohn.