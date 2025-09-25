Riley Barber wird mit Hattrick zum Matchwinner

ERC Ingolstadt siegt im Derby gegen den EHC Red Bull München

25.09.2025, 22:39 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

In der Donnerstagspartie der DEL siegt ERC Ingolstadt vor 3.683 Zuschauern mit 6:3 (2:0, 2:2, 2:1) gegen den EHC Red Bull München.

Die ERC Ingolstadt erwischte den besseren Start in die Partie und ging früh durch Riley Barber bereits nach 3:10 Minuten in Führung. Im Anschluss überstanden die Panther drei Unterzahlspiele in Folge, nutzen dann allerdings ihrerseits das erste Powerplay durch Alex Breton 27 Sekunden vor Drittelende zur 2:0-Pausenführung. und gingen mit 3:0 in Führung.

Kurz nach Wiederbeginn stellte Barber (23.) auf 3:0, bevor es erstmals auch München auf die Anzeigetafel schaffte. Chris DeSousa traf zum 1:3 und Maximilian Kastner machte die Partie mit einem Treffer in Unterzahl zum 2:3 wieder spannend. Doch noch im zweiten Abschnitt konnte Ingolstadt den alten Abstand durch Daniel Pietta wieder herstellen und mit einer 4:2-Führung in die Kabine gehen.

Für Pietta war es der 769. Hauptrunden-Punkt (251 Tore, 518 Vorlagen) – womit er die alleinige Führung in dieser Kategorie der ewigen Bestenliste, vor dem bislang punktgleichen Patrick Reimer, übernahm.

Nur 38 Sekunden nach Wiederbeginn verkürzte DeSousa mit seinem zweiten Tor des Abends für die Gäste zum 3:4 und hauchte diesen erneut Hoffnung ein. Als die Gastgeber allerdings wieder im Powerplay ran durften, sorgte Barber mit seinem dritten Treffer für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt setzte Myles Powell per Shorthander in das leere Tor zum 6:3-Endstand.

Riley Barber (Stürmer ERC Ingolstad): "Der Schlüssel war heute, dass wir in den entscheidenden Momenten unsere Chancen genutzt haben. Das war ein enorm wichtiger Heimsieg. Trotzdem gibt es für uns noch einige Dinge, die wir verbessern müsen."

Maximilian Kastner (Stürmer EHC Red Bull München): „Wir waren in den ersten 40 Minuten nicht präsent, haben zu viele Fehler gemacht. Wir waren heute insgesamt zu harmlos und sechs Gegentore sind zu viel. Wir müssen jetzt analysieren und am Sonntag besser spielen. Wir müssen 60 Minuten Red Bull Hockey zeigen.“