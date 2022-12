Die DEL am 2. Weihnachtstag

Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Der EHC Red Bull München kann sich derzeit entspannt ansehen, was der Rest der Deutschen Eishockey-Liga so treibt. Mit dem Sieg in Augsburg baute der Tabellenführer seinen Vorsprung weiter aus, während der ERC Ingolstadt nun auf Rang zwei steht.

Terry Broadhurst war der einzige Torschütze der tapfer kämpfenden Augsburger Panther zum zwischenzeitlichen 1:2 bei der 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)-Niederlage gegen den Primus aus Bayerns Hauptstadt. Maximilian Kastner und Zach Redmond hatten zuvor den EHC in Führung gebracht. Nach Augsburgs Anschlusstreffer machten die roten Bullen alles klar: Yasin Ehliz traf zum 3:1 nur 32 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels. Austin Ortega packte den Deckel oben drauf.



Der ERC Ingolstadt schnappte sich durch ein 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) gegen die Eisbären Berlin den zweiten Platz, während der Deutsche Meister weiterhin mitten im Abstiegskampf steckt. Marko Friedrich brachte die Panther in Führung, ehe der Titelverteidiger die Partie kurzzeitig durch die Treffer von Marcel Noebels und Maximilian Heim drehte. Kurz vor der zweiten Pause glich Chris Bertrand die Partie aus. In den letzten acht Minuten sorgten Benjamin Marshall und Mirko Höfflin für den Ingolstädter Sieg. ERC-Spieler Enrico Henriquez Morales kassierte bereits in der 14. Minute eine Spieldauerstrafe.

Dass das Ganze für Rang zwei reichte, lag daran, dass die Fischtown Pinguins Bremerhaven mit 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) gegen die Adler Mannheim gewannen, die damit auf den dritten Platz abrutschten. Jan Urbas, Ross Mauermann und Dominik Uher sorgten für den Erfolg der Norddeutschen, während auf Mannheimer Seite lediglich Ryan MacInnis erfolgreich war. Mit Ende des Mitteldrittels gab es eine größere Auseinandersetzung, in deren Rahmen Christian Wejse (Bremerhaven) und Korbinian Holzer (Mannheim) Spieldauerstrafen kassierten.

Gute Comeback-Qualitäten bewiesen die Kölner Haie beim 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)-Auswärtssieg gegen die Grizzlys Wolfsburg, die bereits mit 3:1 geführt hatten. Lucas Dumont, Luis Schinko und Spencer Machacek hatten für die Niedersachsen getroffen – bei einem Gegentreffer von Maximilian Kastner. Danach drehte der KEC auf: David McIntyre traf doppelt zum Ausgleich, ehe Kastner die Haie-Führung erzielte. Andreas Thuresson traf 24 Sekunden vor dem Ende ins leere Netz der Grizzlys.

Die heimstarken Straubing Tigers unterlagen den Iserlohn Roosters mit 3:4 (1:2, 1:0, 1:2). Zweimal lagen die Sauerländer mit zwei Toren vorne, am Ende gelang den Niederbayern nur noch der zu späte Anschlusstreffer 14 Sekunden vor dem Ende. Die Tore erzielten Travis Turnbull, Garrett Festerling und Stephan Daschner für Straubing sowie Casey Bailey, Hubert Labrie und zweimal Eric Cornel für Iserlohn.

Die Bietigheim Steelers bringen derzeit weiterhin keine Kufe auf das Eis und unterlagen den Löwen Frankfurt mit 3:6 (1:3, 0:0, 2:3). Zwar glich das DEL-Schlusslicht einen 1:3-Rückstand zum 3:3 aus, doch in den letzten gut fünf Minuten gelangen den Hessen drei Treffer. Joshua Atkinson, C.J. Stretch und Evan Jasper hatten die Tore für Bietigheim erzielt. Die Frankfurter Treffer gingen auf das Konto von Dominik Bokk (2), Chad Nehring, Reece Scarlett, Simon Sezemsky und Brendan Ranford.

Joacim Eriksson, der Torhüter der Schwenninger Wild Wings, freute sich über einen Shutout beim 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)-Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers. Die Tore erzielten Ken Andre Olimb (2), Sebastian Uvira und Alex Trivellato.