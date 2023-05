Finne kam in der vergangenen Saison vom HIFK

Elis Hede trägt auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Nürnberg Ice Tigers. Der 22-jährige finnische Stürmer und der fränkische DEL-Klub haben sich auf eine Vertragsverlängerung um ein Jahr geeinigt.

Hede war während der zurückliegenden Saison vom finnischen Liiga-Klub HIFK nach Nürnberg gewechselt und absolvierte inklusive Playoffs 51 Spiele für die Ice Tigers, in denen ihm sechs Tore und zwölf Assists gelangen.

„Elis passt mit seiner Spielweise perfekt zu uns. Mit seiner hohen Geschwindigkeit und seinen technischen Fähigkeiten ergänzt er seine Nebenleute und kann in jeder Formation Akzente setzen. Wir dürfen nicht vergessen, wie jung er noch ist und müssen deshalb auch erkennen, dass er ganz am Anfang seiner Entwicklung steht. Außerdem ist Elis einer der höflichsten und nettesten Spieler, mit denen ich je zu tun hatte. Auch deshalb passt er perfekt in unsere Kabine“, sagt Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf.