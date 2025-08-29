Die Testspiele am Freitag

Eislöwen und Grizzlys erreichen Finale beim Turnier in Dresden

29.08.2025

Spannende Spiele beim Sachsenlotto-Cup in Dresden. Die Gastgeber und die Grizzlys Wolfsburg stehen im Finale, Straubing und Frankfurt bestreiten das Spiel um Platz drei. Die Ergebnisse der Testspiele am Freitag in der Übersicht.

Beim Sachsenlotto-Cup in Dresden stehen die Finalisten fest: Sowohl die gastgebenden Eislöwen als auch die Grizzlys Wolfsburg haben ihre Halbfinalspiele für sich entschieden.

Die Niedersachsen setzten sich mit 4:2 gegen die Straubing Tigers durch. Spencer Machacek (2), Matt White und Matt Choupani erzielten die Treffer für Wolfsburg. Zac Leslie hatte die Niederbayern zunächst in Führung gebracht. Nach der Grizzlys-Führung markierte Stefan Loibl den 2:2-Ausgleich für Straubing, ehe Wolfsburg die Partie für sich entschied. DEL-Aufsteiger Dresden gewann derweil mit 5:2 gegen die Löwen Frankfurt. Auch hier führte zunächst das später unterlegene Team. In einem Spiel mit vielen Strafzeiten setzten sich die Gastgeber schließlich durch. Tomas Sykora, der zuvor schon das 3:2 erzielt hatte, setzte auch den Schlusspunkt für die Dresdner Eislöwen.

„Die Mannschaft hat eine starke Leistung gezeigt und war laufstark. Auch wenn wir uns im zweiten Drittel zu viele Strafen geleistet haben, ist die Freude groß, nun am Sonntag im Finale vor unseren Fans zu spielen“, sagte Dresdens Trainer Niklas Sundblad. Am Sonntag geht es bei dem Turnier in Dresden so weiter: 14 Uhr: Straubing Tigers – Löwen Frankfurt, 17.30 Uhr: Dresdner Eislöwen – Grizzlys Wolfsburg.

Die weiteren Ergebnisse:

EHC Biel – Augsburger Panther 3:2 n.P.

EHC Red Bull München – Graz 99ers 1:3 (in Bad Tölz)

SC Langnau Tigers – Adler Mannheim 0:4

HC Skoda Plzen – Eispiraten Crimmitschau 6:3

EHC Freiburg – EHC Basel 4:2

ESV Kaufbeuren – Bietigheim Steelers 5:2

Ravensburg Towerstars – Pioneers Vorarlberg 0:2

Tilburg Trappers – Herner EV 5:2

EV Füssen – EC Bregrenzerwald 2:4

Hammer Eisbären – Füchse Duisburg 2:7

Hannover Indians – Lausitzer Füchse 2:5

Hannover Scorpions – Kassel Huskies 1:5

Memminger Indians – EC Bad Nauheim 3:5

Stuttgart Rebels – Red Bull Juniors Salzburg 4:5

Herforder EV – Rostock Piranhas 2:6