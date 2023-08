Lesedauer: ca. 6 Minuten

Die 30. DEL-Saison steht vor der Tür und bringt minimale Regeländerungen mit sich. Damit ihr auf dem neuesten Stand seid, stellen wir euch die Änderungen im Regelwerk vor.

Regel 18.5 Spielverzögerung

Die Schiedsrichter haben ab der Saison 2023/24 in der DEL die Möglichkeit, eine ausgesprochene Strafe wegen Spielverzögerung nach Verstoß gegen Regel 63.2.III (Herausschießen des Pucks über das Schutzglas aus der Verteidigungszone) per Videobeweis zu überprüfen und die Strafe im Anschluss zu bestätigen oder gegebenenfalls zu annullieren.

Regel 19 Zusammenfallende Strafen

Wenn Spieler beider Teams in einem Unterbruch eine Kleine Strafe erhielten, wurden diese gegeneinander aufgehoben und die Strafen kamen nicht in die Uhr. Die einzige Ausnahme war, wenn zu diesem Zeitpunkt mit Fünf gegen Fünf gespielt wurde. Hier ging es dann mit vier Feldspielern auf beiden Seiten weiter. Diese Ausnahme wird es ab der Saison 2023/24 nicht mehr geben. Auch in diesem Fall kommen die Strafen nicht mehr in die Uhr.

Regel 20.6 Videobeweis bei Großen Strafen

Hat ein Schiedsrichter eine Große Strafe per Videobeweis überprüft, konnte er die Strafe nur bestätigen oder reduzieren. Selbst dann, wenn nach Ansicht der Bilder kein Foul vorlag, musste zwingend eine Kleine Strafe gegeben werden. Da dies nicht logisch war, wurde die Regel entsprechend angepasst. Schiedsrichter haben ab der Saison 2023/24 die Möglichkeit, eine Große Strafe nach Videobeweis zu annullieren.

Regel 21 Matchstrafe (Abschaffung)

Die Matchstrafe wird in der DEL nicht mehr ausgesprochen und durch die Große Strafe nebst Spieldauerdisziplinarstrafe ersetzt. Sämtliche Große Strafen werden im Anschluss vom Disziplinarausschuss der DEL überprüft und gegebenenfalls mit weiteren Strafen sanktioniert.

Die wichtigsten Fragen zum Eishockey Regelwerk

Eishockey begeistert Millionen von Menschen weltweit, doch die Komplexität der Regeln wirft oft Fragen auf. Hockeyweb beantwortet euch die wichtigsten und am häufigsten gestellten Fragen zum IIHF Regelwerk.

Wie lange dauert ein Eishockeyspiel?

Ein reguläres Eishockeyspiel dauert insgesamt 60 Minuten effektive Spielzeit, die in drei Dritteln zu je 20 Minuten aufgeteilt ist. Zwischen den Dritteln gibt es jeweils eine 15-minütige Pause, die den Spielern die Möglichkeit bietet, sich kurz zu erholen und die Taktik zu besprechen und anzupassen.

Aufgrund von vielen Spielunterbrechungen im Eishockey, gleicht die effektive Spielzeit nicht der tatsächlichen Gesamtzeit, sodass ein Spiel in der Regel deutlich länger als 60 Minuten dauert.

Wie funktioniert Abseits beim Eishockey?

Im Eishockey dient das Abseits dazu, sicherzustellen, dass das Spiel fair und ausgewogen bleibt. Das Spielfeld ist in drei Zonen unterteilt - die neutrale Zone, die Verteidigungszone und die Angriffszone. Die Mittellinie teilt das Spielfeld in zwei Hälften.

Damit kein Abseits vorliegt, muss der Puck die blaue Linie an der Grenze zur Angriffszone vollständig überqueren, bevor ein Spieler der angreifenden Mannschaft die blaue Linie passiert. Das bedeutet, dass der Puck zuerst in die Angriffszone gelangen muss, bevor ein Spieler dorthin darf.

Ein Spieler steht dementsprechend im Abseits , wenn er sich in der Angriffszone des Gegners befindet, bevor der Puck die blaue Linie zur Angriffszone überquert hat. Nimmt ein Spieler, der sich im Abseits befindet, aktiv am Spielgeschehen teil, wird das Spiel gestoppt.

In dieser Situation wird ein sogenannter "Faceoff" in der neutralen Zone durchgeführt. Die gegnerische Mannschaft erhält den Vorteil, den Puck von der neutralen Zone aus ins Spiel zu bringen. Der Spieler, der das Abseits verursacht hat, muss zuerst den neutralen Bereich hinter der blauen Linie verlassen, bevor er erneut in die Angriffszone eintreten darf.

Die Abseitsregel verhindert, dass Spieler einfach vor dem Tor des Gegners warten, um leicht Tore zu erzielen. Eine gut durchdachte Taktik ist dementsprechend umso wichtiger.

Wie groß ist ein Eishockeyfeld?

Die offizielle Größe der Eisbahn beträgt 60 m Länge und 26 m bis 30 m Breite. Die Ecken müssen kreisförmig mit einem Radius von 7,0 m bis 8,50 m abgerundet sein. Die genauen Abmessungen können von Arena zu Arena variieren.

Wann gibt es einen Strafstoß beim Eishockey?

Im Eishockey ist der Strafstoß eher bekannt als "Penalty Shot" oder "Strafschuss". Ein Penalty Shot wird verhängt, wenn ein Spieler auf dem Weg zum Tor durch ein Foul des Gegners an einer klaren Torchance gehindert wird. Dafür muss die Voraussetzung gegeben sein, dass der angreifende Spieler allein im letzten Drittel des Spielfelds auf den Torwart zuläuft, ohne dass weitere Verteidiger dazwischen stehen.

Welche Strafen gibt es im Eishockey?

Im Eishockey gibt es eine Vielzahl an Strafen, die für unsportliches Verhalten oder Regelverstöße verhängt werden.

Kleine Vergehen wie Haken oder unerlaubter Körperkontakt führen zu einer 2-Minuten-Strafe. In dieser Zeit ist das Team des bestraften Spielers in Unterzahl.

Größere Vergehen wie gefährliche Checks können zu einer 5-Minuten-Strafe führen. Während dieser Zeit spielt das bestrafte Team ebenfalls mit einem Spieler weniger. Bei sehr schweren Verstößen oder unsportlichem Verhalten kann ein Spieler für das gesamte Spiel ausgeschlossen werden.

Weitere mögliche Strafen sind der Penalty Shot oder eine Disziplinarstrafe über eine Dauer von 10 Minuten.

Wie funktioniert der Bully im Eishockey?

Der Bully ist eine besondere Art des Spielstarts im Eishockey. Wenn der Schiedsrichter das Spiel unterbrochen hat, zum Beispiel weil der Puck das Spielfeld verlassen hat, wird ein Bully durchgeführt, um das Spiel fortzusetzen.

Die Spieler beider Teams, die sich in der Nähe des Ortes befinden, an dem das Spiel unterbrochen wurde, stellen sich gegenüber voneinander auf. Dies passiert oft in der neutralen Zone oder in der Nähe der Faceoff-Kreise.

Was gehört zur Ausrüstung eines Eishockeyspielers?

Gemäß den Regeln der Internationalen Eishockey-Föderation (IIHF) umfasst die Ausrüstung eines Eishockeyspielers mehrere wichtige Elemente. Ein Großteil der Ausrüstung hat eine Schutzfunktion und soll vor Verletzungen schützen.

Zur essentiellen Eishockey Ausrüstung gehört ein Helm, inklusive Gesichtsschutz. Die Brust- und Schulterpolster, so wie Ellbogenschützer sind weitere wichtige Bestandteile der Ausrüstung. Hinzu kommen spezielle Eishockey Handschuhe, Beinschützer, Schienbeinschützer und eine gepolsterte Hose. Über die Schienbeinschützer werden Hockeysocken gezogen, die neben dem Trikot ebenfalls zur Identifikation der jeweiligen Teams dienen.

Um sich auf dem Eis fortzubewegen, tragen die Spieler spezielle Schlittschuhe. Die ihnen Bewegungsfreiheit und Stabilität auf dem Eis geben. Selbstverständlich gehört auch der Eishockeyschläger zur Ausrüstung eines jeden Spielers.

Aus wie vielen Personen besteht eine Eishockey-Mannschaft?

Während des Spiels stehen in der Regel sechs Personen pro Team auf dem Feld (Fünf Feldspieler, ein Torhüter). Diese sechs Spieler werden auf folgende Positionen aufgeteilt: Torwart, Verteidiger, Stürmer (Center, Rechter Flügel, Linker Flügel). Hinzu kommen die Ersatzspieler auf der Auswechselbank. Laut IIHF Regelwerk darf der gesamte Kader einer Mannschaft maximal 22 Spieler (20 Feldspieler, zwei Torhüter) umfassen.

Was sind die wichtigsten Eishockey-Regeln?

Eishockey hat einige grundlegende Regeln, um sicherzustellen, dass das Spiel fair abläuft. Zu den wichtigsten Regeln gehören die Abseitsregel, so wie das sogenannte „Icing“. Das "Icing" besagt, dass ein Team den Puck nicht von hinter der Mittellinie direkt über die gegnerische Torlinie schießen darf, es sei denn, ein Verteidiger oder der Torwart berührt zuerst den Puck.

Eine weitere Regel besagt, dass Spieler ihre Gegner nicht behindern dürfen, wenn sie den Puck nicht haben. Obwohl Eishockey eine sehr körperbetonte Sportart ist, gibt es strenge Regeln für die Art und Weise des Körperkontaktes. Checks von hinten oder gegen den Kopf sind in der Regel verboten.

Die Torhüter haben spezielle Regeln und dürfen den Puck normalerweise nur in ihrem eigenen Bereich berühren. Sollten Spieler gegen das Regelwerk verstoßen, müssen sie mit Strafen rechnen