​Das Nachwuchsteam der Eisbären Berlin sichert sich die U17-Meisterschaft der Saison 2022/23. Somit durfte sich der Erste der Meisterrunde, auch über den Gewinn des Titels freuen.

Das Endturnier der U17-Nachwuchsligen fand an diesem Wochenende in der Joynext Arena des ESC Dresden statt. Spannend verliefen die Halbfinalspiele: Jeweils mit 4:3 gewann der EV Landshut gegen die Jungadler Mannheim und die Eisbären Juniors Berlin gegen den ESC Dresden.



Am Sonntag sicherte sich der ESC Dresden den dritten Platz durch ein 6:2 gegen Titelverteidiger Jungadler Mannheim. Im Finale setzten sich die Eisbären Berlin Juniors mit 5:1 gegen den EV Landshut durch.

Trainer Eisbären Juniors Berlin Andreas Gensel: „Wir haben schon in der Vorbereitung gute Turniere gespielt, da hat man schon gesehen, dass großes Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Jungs waren auch bereit im Training immer hart zu arbeiten, es hat menschlich gepasst, das war diese Saison einfach was ganz Besonderes. Auch heute im Finale gegen Landshut, haben sie vor allem im ersten Drittel einfach Bilderbuch-Eishockey gespielt. Wirklich ein Top-Niveau für eine U17-Mannschaft“

Sportlicher Leiter ESC Dresden Thomas Barth: „Glückwunsch an den verdienten Meister aus Berlin. Wir haben vier sehr gute Teams und spannende Spiele gesehen. Für uns ist der dritte Platz ein großer Erfolg und zugleich Ansporn für unsere weitere Standortentwicklung. Ein besonderer Dank geht an alle fleißigen Helfer, die Landeshauptstadt Dresden und den Eiskunstlaufverein, der für das Turnier seinen Wettkampf in die kleine Halle verlegt hat.“