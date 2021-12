Lesedauer: ca. 1 Minute

​Auf der Couch konnten die spielfreien Eisbären Berlin das Geschehen in der Deutschen Eishockey-Liga am Sonntag verfolgen – und dabei zusehen, wie andere sie zum Tabellenführer machen. Weil die Kölner Haie den EHC Red Bull München besiegten, steht der aktuelle Deutsche Meister nun auf Rang eins.

Nach absoluten Punkten stehen die Kölner Haie, die 5:4 in München gewonnen haben, sogar gemeinsam mit Berlin ganz vorne. Da aber in dieser Saison ebenfalls der Punktquotient ausschlaggebend ist, liegt der KEC nur auf Rang vier, was die Domstädter aber am Sonntag kaum gestört haben dürfte. Denn nach 16 Niederlage gegen München in Folge gelang endlich ein Sieg gegen die Red Bulls. Zweimal lag der KEC hinten, ehe er auf 4:2 davonzog und sich die Butter nicht mehr vom Brot nehmen ließ.



Gute Laune gab es auch beim rheinischen Rivalen. Durch das 4:1 gegen gerade im ersten Drittel gute Bietigheim Steelers feierte die Düsseldorfer EG nicht nur ein Sechs-Punkte-Wochenende, sondern schon den dritten Sieg in Folge. Auf verlorenem Posten standen die Grizzlys Wolfsburg, denen daheim kein Tor gelang. Am Ende stand eine 0:4-Niederlage gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven.

Nach einem 1:3-Rückstand gegen die Schwenninger Wild Wings zeigten die Iserlohn Roosters Kampfgeist, glichen zum 3:3 aus. Doch zu mehr als einem Punkt reicht es nicht. Die Gäste gewannen mit 4:3 nach Verlängerung. Die Overtime dauerte gerade einmal 19 Sekunden, ehe Colby Robak für Schwenningen erfolgreich war.

Der ERC Ingolstadt setzte sich mit 4:0 gegen die Adler Mannheim durch, erzielte dabei aber gleich zwei Empty-Net-Goals. Ein deutliches 1:5 kassierten die Krefeld Pinguine gegen die Straubing Tigers, die schon Dienstag wieder ran müssen – und zwar erneut im Rheinland, bei der DEG.

Die Spiele vom Sonntag:

Grizzlys Wolfsburg – Fischtown Pinguins Bremerhaven 0:4 (0:1, 0:3, 0:0)

Tore: Bremerhaven: McGinn, Jeglic, Bruggisser, Verlic.

Iserlohn Roosters – Schwenninger Wild Wings 3:4 (0:2, 1:0, 2:1, 0:1) n.V.

Tore: Iserlohn: O’Connor, Bailey, Acolatse – Schwenningen: Zaborsky (2), Görtz, Robak.

ERC Ingolstadt – Adler Mannheim 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)

Tore: Ingolstadt: Bourque, Bodie, Storm, Höfflin.

Krefeld Pinguine – Straubing Tigers 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Tore: Krefeld: Weiß – Straubing: Eder, Leier (je 2), Scheid.

EHC Red Bull München – Kölner Haie 4:5 (1:1, 2:3, 1:1)

Tore: München: Blum, Ehliz, Tiffels, Street – Köln: Ferraro, Marcel Müller, Oblinger, Matsumoto, Sill.

Düsseldorfer EG – Bietigheim Steelers 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Tore: Düsseldorf: Fischbuch, Bittner, Barta, D’Amigo – Bietigheim: Ranford.