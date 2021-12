Die DEL am Freitag

​Die Eisbären Berlin sind weiterhin Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga: Der Meister setzte sich mit 5:1 bei den Krefeld Pinguinen und feierte dabei den zehnten Auswärtssieg in der aktuellen Saison.

Derweil bleibt die Düsseldorfer EG im Vorwärtsgang und feierte beim CHL-Halbfinalisten EHC Red Bull München den fünften Sieg in Folge. Allerdings boten beide Teams ein bemerkenswertes Spiel. Denn erst lag die DEG mit 3:0 vorne, dann glich München innerhalb von fünf Minuten zum 3:3 aus und hatte auch im Schlussdrittel ein optisches Übergewicht; die DEG hielt dem Druck aber stand und sicherte sich den 4:3-Sieg im Penaltyschießen.



Die Kölner Haie und die Adler Mannheim boten ein packendes Spiel mit wechselnden Führungen, wobei der KEC bis zur 53. Minute führte, ehe die Gäste zum Ausgleich kamen. Letztlich gewannen die Adler mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Einen Shutout verbuchte Dustin Strahlmeier im Tor der Grizzlys Wolfsburg – sein Team besiegte die Schwenninger Wild Wings mit 3:0. Verrückt verlief die Partie in Bremerhaven, wo die Fischtown Pinguine in der 34. Minute zum 3:3-Ausgleich kamen – aber dennoch deutlich mit 3:7 als Verlierer gegen die Nürnberg Ice Tigers das Eis verließen. Die Iserlohn Roosters unterlagen den Bietigheim Steelers mit 2:5. Schon am Donnerstag gewannen die Straubing Tigers mit 4:3 gegen den ERC Ingolstadt.

Die Spiele am Donnerstag und Freitag:

Straubing Tigers – ERC Ingolstadt 4:3 (3:1, 1:1, 0:1)

Tore: Straubing: Tuomie (2), Leier, Eder – Ingolstatd: Flaake, Pietta, Bourque.

Grizzlys Wolfsburg – Schwenninger Wild Wings 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Tore: Wolfsburg: Melchiori, Archibald, Machacek.

EHC Red Bull München – Düsseldorfer EG 3:4 (0:1, 3:2, 0:0, 0:1) n.P.

Tore: München: Redmond, Gogulla, Redmond – Düsseldorf: Proft (2), Olson, Schiemenz.

Krefeld Pinguine – Eisbären Berlin 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)

Tore: Krefeld: Lessio – Berlin: White (2), Veilleux, Streu, Nielsen.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Nürnberg Ice Tigers 3:7 (2:1, 1:3, 0:3)

Tore: Bremerhaven: Bruggisser (2), Urbas – Nürnberg: Fox (3), Parlett, Schmölz, Ustorf, Sheehy.

Kölner Haie – Adler Mannheim 3:4 (1:1, 0:1, 2:1, 0:1) n.P.

Tore: Köln: Kammerer, Üffung, Uvira – Mannheim: Szwarz, Plachta, Dawes, Wohlgemuth.

Iserlohn Roosters – Bietigheim Steelers 2:5 (0:1, 2:1, 0:3)

Tore: Iserlohn: Adam, Aubin – Bietigheim: Jasper, Ranford, Schüle, McKnight, Kuqi.