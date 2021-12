Lesedauer: ca. 1 Minute

​Besinnliche Zeit – das trifft für Eishockey-Profis nicht zu. Am Dienstag stand ein weiterer Spieltag in der Deutschen Eishockey-Liga an. Und dabei hatten die Eisbären Berlin keine verspäteten Weihnachtsgeschenke zu verteilen. Sie vereitelten den Angriff der Kölner Haie auf den Spitzenreiter. So ging der KEC zwar in Führung, musste sich aber dem Spitzenreiter mit 1:2 geschlagen geben.

Ebenfalls nur drei Tore fielen im Verfolgerduell zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Adlern Mannheim – die Niedersachsen setzen sich hier mit 2:1 durch, nachdem sie zur Pause mit 0:1 hinten gelegen hatten. Im Duell der Pinguine legten Bremerhaven zunächst ein 3:0 vor, dann glich Krefeld zum 3:3 aus, ehe Miha Verlic die Partie mit seinem dritten Treffer zugunsten der norddeutschen Pinguine in der Overtime zum 4:3 entschied. Derweil befindet sich die Düsseldorfer EG – auch aufgrund personeller Engpässe – im freien Fall und kassierte beim 0:3 gegen die Bietigheim Steelers die vierte Niederlage in Folge. Die Steelers standen hinten stabil, während der DEG nichts gelang.



Auch für den EHC Red Bull München sieht es aktuell in der Liga nicht rosig aus. Zweimal lagen die Gäste vorne, dennoch gewannen die Schwenninger Wild Wings mit 3:2 nach Penaltyschießen und sammelten so zwei wichtige Punkte im Tabellenkeller ein. Zudem setzten sich die Augsburger Panther mit 4:2 gegen die Straubing Tigers durch.

Die Spiele am Dienstag:

Düsseldorfer EG – Bietigheim Steelers 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)

Tore: Bietigheim: Sheen (2), Jasper.

Fischtown Pinguins Bremerhaven – Krefeld Pinguine 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Bremerhaven: Verlic (3), Jeglic – Krefeld: Lessio, Lewandowski, Weiß.

Grizzlys Wolfsburg – Adler Mannheim 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Tore: Wolfsburg: Pfohl, Melchiori – Mannheim: Krämmer.

Schwenninger Wild Wings – EHC Red Bull München 3:2 (1:2, 1:0, 0:0, 1:0) n.P.

Tore: Schwenningen: Spornberger, Zaborsky, Turnbull – München: Kastner, Ortega.

Kölner Haie – Eisbären Berlin 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Tore: Köln: Uvira – Berlin: Byron, Clark.

Augsburger Panther – Straubing Tigers 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Tore: Augsburg: Campbell, Puempel, Saponari, Nehring – Straubing: St. Denis, Scheid.