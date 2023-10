DEL am Freitag

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Marcel Noebels war in Topform. Drei Tore steuerte er zum Sieg der Eisbären Berlin über die Schwenninger Wild Wings bei – damit bleiben die Hauptstädter an der Spitze der Deutschen Eishockey-Liga. Deren Ende ziert weiterhin die Düsseldorfer EG, die es verpasst hat, die Rote Laterne an die Iserlohn Roosters zurückzugeben.

Die Schwenninger Wild Wings führten dreimal – doch die Eisbären Berlin gewannen schließlich mit 5:3 (0:1, 2:1, 3:1). Tyson Spink, Tylor Spink und Alexander Karachun ließen Schwenningen auf einen Auswärtserfolg hoffen, doch Noebels‘ Hattrick war letztlich spielentscheidend – auch weil er unter anderem 4:3 in der 53. Minute erzielte. Die beiden anderen Berliner Tore gingen auf das Konto von Yannick Veilleux und Tobias Eder.



Derweil kommt die Düsseldorfer EG nicht von der Stelle – buchstäblich. Nachdem die Iserlohn Roosters am Donnerstag gewonnen und den letzten Platz verlassen hatten, verloren die Rot-Gelben am Freitag mit 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg, sodass die Rheinländer auf Platz 14 stehen. Darren Archibald und Matt White hatten die Niedersachsen in Führung gebracht; Düsseldorf gelang nur das Anschlusstor durch Kevin Clark.

Die Fischtown Pinguins Bremerhaven bleiben als Tabellenvierter in der Spitzengruppe der DEL, weil sie mit 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung beim ERC Ingolstadt gewonnen haben. Den entscheidenden Treffer erzielte Colt Conrad in der 64. Minute.

Ein Torfestival gab es am Pulverturm zu sehen: Die Straubing Tigers, der Tabellenzweiten, besiegten die Nürnberg Ice Tigers mit 7:4 (1:2, 2:1, 4:1). Bis zur 55. Minute blieben die Franken in der Partie, als den Gästen der 4:5-Anschluss gelang. Doch danach machten die Niederbayern durch die Tore von Nicolas Mattinen und Mike Connolly den Sack zu.

Die Kölner Haie konnten abermals über 17.600 Zuschauer begrüßen, verloren aber deutlich mit 1:5 (1:1, 0:2, 0:2) gegen den EHC Red Bull München. Nachdem Gregor MacLeod für Köln ausgeglichen hatte, war Münchens Doppelschlag zum 1:3 durch Patrick Hager und Nicolas Krämmer (30., 31.) innerhalb von 36 Sekunden entscheidend.