Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eisbären Berlin können den ersten Neuzugang für die kommende Saison 2023/24 vorstellen. Tobias Eder wechselt von der Düsseldorfer EG zum Hauptstadtclub. Der Angreifer erhält einen Zwei-Jahresvertrag und wird künftig mit der Rückennummer 22 auflaufen.

„Wir freuen uns, dass mit Tobias Eder ab sofort ein weiterer deutscher Nationalspieler für die Eisbären auf Torejagd geht. Tobi hat seine Stürmerqualitäten bereits bewiesen. Er ist schnell, technisch sehr stark und bringt viel Energie aufs Eis. In der Offensive ist Tobi flexibel einsetzbar. Auch in Über- und Unterzahl hat er sein Können bereits unter Beweis gestellt“, erläutert Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Eder wurde zunächst beim EC Bad Tölz ausgebildet. Über die Red Bull Eishockey Akademie ging es für den 25-jährigen Angreifer zum EHC Red Bull München, für den er in der Saison 2017/18 in der DEL debütierte. 2019 folgte der ligainterne Wechsel zur Düsseldorfer EG, für die er bis zuletzt auflief. Mit 18 Treffern war er bester DEG-Torschütze der kürzlich abgelaufenen Hauptrunde 2022/23. In bislang 229 DEL-Spielen sammelte der Rechtsschütze insgesamt 105 Scorerpunkte (48 Tore und 57 Assists). 2021 wurde der gebürtige Tegernseer erstmals für die A-Nationalmannschaft nominiert, die er in den beiden letzten Jahren auch beim Deutschland Cup vertrat. Aktuell befindet sich der 1,82 Meter große und 83 Kilogramm schwere Angreifer im DEB-Aufgebot der WM-Vorbereitung.

Tobias Eder sagt: „Für mich geht mit dem Wechsel nach Berlin ein Traum in Erfüllung. Ich freue mich riesig, ein Teil der Eisbären-Familie zu sein. Die Eisbären sind einer der besten und renommiertesten Clubs in Deutschland. Ein Traditionsverein, der seinesgleichen sucht. Ich kann es kaum erwarten, bis die neue Saison beginnt und ich das erste Mal vor den Fans in der Mercedes-Benz Arena auflaufen darf.“

Für die Spielzeit 2023/24 haben die Eisbären Berlin aktuell 20 Spieler unter Vertrag. Derzeit hat der Hauptstadtclub sechs Ausländerlizenzen vergeben und noch fünf weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2023/24:

Tor: Nikita Quapp

Abwehr: Rayan Bettahar, Morgan Ellis, Marco Nowak, Eric Mik, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Julian Melchiori, Norwin Panocha

Sturm: Eric Hördler, Manuel Wiederer, Tobias Eder, Kevin Clark, Alexandre Grenier, Maximilian Heim, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Matt White