Die Eisbären Berlin haben sich die Dienste von Rio Kaiser gesichert. Der gebürtige Berliner wechselt aus der Red Bull Hockey Akademie in die Bundeshauptstadt. Der Nachwuchsverteidiger erhält bei den Eisbären die Rückennummer 17.

Der U18-Nationalspieler entstammt der Jugend des ECC Preussen Berlin und spielte von 2017 bis 2020 für die Eisbären Juniors. Zur Saison 2020/21 wechselte er dann nach Salzburg in die RB Hockey Akademie. Dort lief der 16-Jährige in der abgelaufenen Spielzeit sowohl für die U18-Auswahl als auch für die U20-Mannschaft auf. Mit dem U20-Akademieteam krönte sich der Defensivakteur zum österreichischen Meister. Zum Gewinn dieser Meisterschaft steuerte er 15 Scorerpunkte (6 Tore, 9 Assists) in insgesamt 25 Partien bei. Darüber hinaus startete der 2 Meter große und 94 Kilogramm schwere Verteidiger in der letzten Saison mit der U18-Akademiemannschaft ebenfalls in Tschechiens U20-Liga. Die Peterborough Petes aus der Ontario Hockey League wählten den Linksschützen im CHL Import Draft 2023 in der ersten Runde an 28. Stelle aus.

„Rio ist ein Berliner Junge und gehört zu den größten deutschen Talenten. Wir sind glücklich, dass er zurück in seine Heimatstadt kommen und künftig für die Eisbären Berlin spielen wird. Wir verfolgen seine Entwicklung schon länger und freuen uns sehr, ihn nun vom gemeinsamen Weg überzeugt zu haben. Rio möchte bei uns den nächsten Schritt in seiner Laufbahn nehmen. Er besitzt noch weiteres Entwicklungspotenzial, das er bei uns abrufen möchte. Wir sind davon überzeugt, dass er sich bei uns und den Lausitzer Füchsen sehr gut weiterentwickeln wird“, kommentiert Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer die Verpflichtung.

Rio Kaiser sagt über seinen Wechsel: „Ich bin sehr stolz, das Interesse der Eisbären geweckt zu haben. Es fühlt sich gut an, wieder in der Heimat zu sein. Ich freue mich darauf, mich bei den Eisbären und den Lausitzer Füchsen weiterzuentwickeln. Auf mich wartet eine aufregende Zeit. Ich bin mir aber sicher, dass dieser Schritt der richtige ist“.