Die Eisbären Berlin haben einen weiteren Stürmer für die Saison 2021/22 in der DEL unter Vertrag genommen. Angreifer Johan Södergran wechselt auf Leihbasis bis zum Ende der laufenden Spielzeit von den Ontario Reign aus der American Hockey League (AHL) nach Berlin. Der 22-jährige Schwede steht bei den LA Kings unter Vertrag, die ihn im NHL Draft 2018 in der sechsten Runde an Position 165 auswählten. Södergran wird für die Eisbären künftig mit der Rückennummer 39 auflaufen.

Im Nachwuchsbereich startete Södergran beim schwedischen Verein SDE Hockey, ehe er zu Linköping HC wechselte. Für Linköping debütierte der Linksschütze bereits in der Spielzeit 2016/17 in der Svenska Hockeyligan (SHL). In der Folgesaison pendelte der Angreifer zwischen Linköpings Profiteam und der U20. Für die U20 erzielte er in dieser Spielzeit in 40 Partien 19 Tore und bereitete 16 weitere Treffer vor, sodass sich Los Angeles im NHL Draft die Rechte am 1,91 Meter großen Skandinavier sicherte. Ab der Saison 2018/19 war der Offensivspieler fester Bestandteil von Linköpings Profimannschaft. Insgesamt absolvierte Södergran bislang in seiner Karriere 67 SHL-Spiele, in denen er auf acht Tore und fünf Vorlagen kommt. Im Sommer 2019 unterzeichnete der Schwede einen Einstiegsvertrag bei Los Angeles und wechselte nach Nordamerika in die AHL zu den Ontario Reign, dem Farmteam der LA Kings. In seiner Debütsaison in Übersee sammelte der gebürtige Stockholmer in 48 AHL-Partien sieben Punkte (zwei Tore, fünf Assists). Nachdem sich der Start der Spielzeit 2020/21 pandemiebedingt verzögerte, verbrachte der Offensivspieler die Saison auf Leihbasis in der schwedischen Heimat bei Almtuna IS in der HockeyAllsvenskan. Verletzungsbedingt kam er für die Schweden auf lediglich 12 Einsätze, in denen ihm ein Treffer sowie zwei Torvorlagen gelangen. In der laufenden Saison lief er wieder für Ontario in der AHL auf. In sieben Einsätzen erzielte er drei Tore.

„Über unsere enge Kooperation mit den LA Kings haben wir noch einmal kurz vor Transferschluss die Möglichkeit bekommen, uns mit Johan Södergran zu verstärken. Johan ist ein technisch und läuferisch starker Spieler. Er war lange verletzt und hatte deswegen zuletzt wenige Einsätze. Er wird bei uns die Chance bekommen sich zu zeigen. Mit ihm haben wir noch einmal mehr Tiefe im Kader, was mit Blick auf die restliche Hauptrunde und die Playoffs sehr wichtig ist“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die laufende Spielzeit 2021/22 elf Ausländerlizenzen vergeben und somit keine weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.

Der derzeitige Eisbären-Kader für die Saison 2021/22:

Tor: Mathias Niederberger, Tobias Ancicka, Leon Hungerecker

Abwehr: Morgan Ellis, Kai Wissmann, Frank Hördler, Eric Mik, Paul Reiner, Jonas Müller, Korbinian Geibel, Simon Després, Nicholas B. Jensen

Sturm: Mark Zengerle, Manuel Wiederer, Giovanni Fiore, Blaine Byron, Kevin Clark, Yannick Veilleux, Johan Södergran, Marco Baßler, Frans Nielsen, Bennet Roßmy, Dominik Bokk, Sebastian Streu, Zach Boychuk, Marcel Noebels, Leo Pföderl, Matt White