Die Eisbären Berlin haben Torhüter Jake Hildebrand unter Vertrag genommen. Der US-Amerikaner wechselt vom Liga-Konkurrenten Löwen Frankfurt in die Bundeshauptstadt.

Vor seinem Wechsel nach Frankfurt war der 29-Jährige ausschließlich in den USA aktiv. In sechs ECHL-Saisons bestritt Hildebrand insgesamt 240 Spiele. Zudem ging er in drei AHL-Partien aufs Eis. Im Jahr 2016 gewann er mit den Allen Americans den Kelly Cup. Darüber hinaus wurde er in seiner letzten Spielzeit in der ECHL zum Torhüter des Jahres gewählt. Zur Saison 2021/22 zog es den US-Amerikaner dann nach Frankfurt in die DEL2. Der Schlussmann war einer der Garanten der Mainstädter für den Aufstieg in die DEL. In den Playoffs brillierte er mit einer Fangquote von 94,7 %. Auch in der vergangenen Spielzeit gehörte der 1,83 Meter große und 83 Kilogramm schwere Linksfänger zu den Stützen des Aufsteigers, der sich in seiner Premieren-Saison in der DEL für die Playoffs qualifizierte. In insgesamt 50 Hauptrundenspielen konnte er eine Fangquote von 91,2 % vorweisen.



Hildebrand hat einen Vertrag über die kommende Saison 2023/24 unterschrieben und wird für die Eisbären mit der Rückennummer 30 auflaufen.