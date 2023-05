Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eisbären Berlin können die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers Frederik Tiffels bestätigen. Der Stürmer lief in der vergangenen Saison für den EHC Red Bull München auf, mit dem er sich den Deutschen Meistertitel in der DEL sicherte. Darüber hinaus gewann er mit der DEB-Auswahl bei der kürzlich ausgetragenen Weltmeisterschaft die Silbermedaille.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Frederik Tiffels ist eine absolute Verstärkung für unsere Offensive. Er gehört zu den besten Angreifern der DEL und hat seine Klasse auch bei der Weltmeisterschaft unter Beweis gestellt. Darüber hinaus sind wir natürlich sehr glücklich, einen weiteren deutschen Nationalspieler in unseren Reihen zu haben.“



Tiffels wurde im NHL-Draft 2015 von den Pittsburgh Penguins ausgewählt und absolvierte in der Folge zwölf AHL-Partien für Pittsburghs Farmteam. Zur Saison 2018/19 kehrte der Angreifer zurück nach Deutschland und lief fortan für die Kölner Haie in der DEL auf. Nach drei Saisons in der Domstadt wechselte der 1,83 Meter große und 91 Kilogramm schwere Stürmer ligaintern nach München. In den vergangenen fünf Spielzeiten gelangen ihm in insgesamt 250 DEL-Partien 50 Treffer und 130 weitere Torbeteiligungen. Hinzu kommen 18 Spiele in der Champions Hockey League, in denen der Offensivspieler 21 Scorerpunkte (10 Tore, 11 Assists) sammelte. In der CHL-Saison 2021/22 war Tiffels Torschützenkönig des Wettbewerbs und wurde zum wertvollsten Spieler der Eishockey-Königsklasse gewählt. Die diesjährige Weltmeisterschaft, bei der er drei Treffer sowie drei Assists zum Gewinn der Silbermedaille beisteuerte, war die fünfte WM-Teilnahme des gebürtigen Kölners. Zudem vertrat Tiffels die deutschen Farben bei den Olympischen Spielen 2022.

„Die Vorfreude, nächste Saison in Berlin spielen zu dürfen, ist riesig. Die Entscheidung für die Eisbären Berlin fiel mir leicht. Es handelt sich um einen Traditionsverein mit leidenschaftlichen Fans. Unser Team wird so aufgestellt, dass wir um den Titel mitspielen werden. Darüber hinaus ist Berlin eine tolle Stadt. Generell liebe ich neue Herausforderungen und freue mich schon, alles kennenzulernen. Außerdem muss ich endlich kein schlechtes Gewissen mehr haben, das Eisbären-Lied mitzusingen“, blickt Frederik Tiffels voraus.

Der Vizeweltmeister hat einen langfristigen Vertrag bei den Eisbären unterschrieben. Tiffels‘ Trikot wird mit der Rückennummer 95 beflockt.