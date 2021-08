Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eisbären Berlin verstärken ihre Offensive mit Blaine Byron. Der Stürmer spielte zuletzt für Ontario Reign, das Farmteam der Los Angeles Kings.

Der Kanadier wurde 2013 von den Pittsburgh Penguins an Position 179 gedraftet. Seine Profi-Karriere verbrachte der 26-jährige Linksschütze in der American Hockey League. In 153 AHL-Partien für die Springfield Thunderbirds und Ontario Reign verbuchte er insgesamt 37 Tore und 47 Vorlagen. In der abgelaufenen Spielzeit kam er als Assistant-Kapitän für Ontario in 17 Spielen auf sechs Tore und sechs Assists. Die Eisbären werden für den 1,83 Meter großen und 78 Kilogramm schweren Angreifer die erste Station außerhalb Nordamerikas sein.

„Ich freue mich, Teil der Eisbären Berlin zu werden. Ich habe nur Positives über die Organisation, die Mannschaft und die Fans gehört. Ich bin gespannt auf meine Zeit in dieser tollen Stadt“, sagt Blaine Byron.

„Der Kontakt zu Blaine entstand über unsere Kooperation mit den LA Kings. Schon vor zwei Jahren ist er mir das erste Mal positiv aufgefallen. Er ist ein sehr guter Offensivspieler, der unseren Angriff noch einmal verstärken wird. Er ist läuferisch äußerst stark und das Spiel in Europa wird ihm gut liegen“, kommentiert Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer die Verpflichtung des Centers.

Blaine Byron wird mit der Rückennumer 23 auflaufen und erhält einen Einjahresvertrag.

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die kommende Spielzeit 2021/22 bisher neun Ausländerlizenzen vergeben und haben noch zwei weitere zur Verfügung. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei DEL-Pflichtspielen eingesetzt werden.