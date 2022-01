Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eisbären Berlin haben nach zuletzt zwei Siegen wieder verloren, bleiben aber trotzdem weiterhin Tabellenführer der DEL. Die Berliner unterliegen am 41. Spieltag der Saison 2021/22 in der heimischen Mercedes-Benz Arena den Nürnberg Ice Tigers mit 3:4.

Nürnberg ging bereits nach 24 Sekunden durch Brown in Führung. Leo Pföderl (13.) konnte diesen Vorsprung aber noch im ersten Spielabschnitt egalisieren. Im Mitteldrittel sorgte Matt White (28.) für das 2:1 der Eisbären, jedoch glich Stoa (28.) postwendend für die Gäste aus. Sebastian Streu (35.) erzielte in der Folge die erneute Berliner Führung, mit der es in die zweite Pause ging. Stoa (46./PP1, 51.) drehte die Partie im Schlussabschnitt dann mit zwei weiteren Treffern zum 4:3-Erfolg für die Nürnberger.

Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Freitag, den 14. Januar 2022. Dann gastiert der EHC Red Bull München in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Eisbären Cheftrainer Serge Aubin: „Natürlich bin ich enttäuscht, dass wir nicht gewonnen haben. Es war ein hart geführtes Spiel. Wir hatten mit dem frühen Gegentor einen schwierigen Start, sind aber in der Folge wieder ganz gut in die Partie gekommen. Wir haben heute zu viele Fehler gemacht und unser Überzahlspiel war nicht gut genug. Meine Spieler haben alles gegeben, aber am Ende hat man gemerkt, dass uns einige Spieler fehlten.“



Sebastian Streu: „Heute wäre durchaus mehr möglich gewesen. Aber Respekt an Nürnberg, sie haben gut gespielt. Wir haben es ihnen jedoch auch bei ihren Toren zu einfach gemacht. Heute haben wir zu viele Strafen bekommen, das hat zusätzliche Energie gekostet. Die anstehende Pause bis zum nächsten Spiel wird uns guttun.“



Endergebnis

Eisbären Berlin – Nürnberg Ice Tigers 3:4 (1:1, 2:1, 0:2)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Ancicka (Niederberger) – Hördler (C), Després; Jensen, Wissmann (A); Müller, Ellis (A); Mik – White, Zengerle, Fiore; Noebels, Byron, Pföderl; Baßler, Streu, Clark – Trainer: Serge Aubin

Nürnberg Ice Tigers: Treutle (Dubeau) – Welsh, Weber; Parlett, Bodnarchuk; Mebus, Bender – Brown, Stoa, Fox; Sheehy, MacLeod, Schmölz; Lobach, Fleischer, Friedrich; Kislinger, Jahnke, Ribarik – Trainer: Tom Rowe

Tore

0:1 – 00:24 – Brown (Fox, Weber) – EQ

1:1 – 12:48 – Pföderl (Noebels, Byron) – EQ

2:1 – 27:18 – White (Clark, Jensen) – EQ

2:2 – 27:30 – Stoa (Fox, Brown) – EQ

3:2 – 34:24 – Streu (Wissmann, Baßler) – EQ

3:3 – 45:41 – Stoa (Welsh) – PP1

3:4 – 50:54 – Stoa (MacLeod) – EQ

Strafen