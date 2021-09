Nach zuletzt zwei Erfolgen am Stück haben die Eisbären Berlin wieder verloren

Lesedauer: ca. 1 Minute

Am vierten Spieltag der PENNY DEL Saison 2021/22 unterliegen die Berliner den Adler Mannheim in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 0:3.

Die Adler gingen durch zwei Überzahl-Treffer durch Larkin (16./PP1) und Plachta (48./PP1) mit 2:0 in Führung. Holzer (60./EN) traf kurz vor Schluss ins leere Berliner Tor zum 3:0 der Mannheimer.

Serge Aubin: „Mannheim hat gut und hart gespielt. Unser Einsatz hat mir heute nicht gefallen. Wir haben unser volles Potenzial heute nicht ausgespielt. Im ersten Drittel waren wir zu langsam, im Mitteldrittel wurde unser Spiel besser. Da haben wir uns einige Chancen erspielt, die wir aber nicht nutzen konnten. Am Ende des Tages haben die Special Teams den Unterschied gemacht. Ich entschuldige mich bei unseren Fans, in unserer Arena müssen wir besser auftreten.“

Frank Hördler: „Mannheim hat heute schlau und sehr gut gespielt. Meiner Meinung nach wird das Resultat wird dem Spiel nicht gerecht. Wir hatten genug Chancen, aber die Adler waren effektiver. Das erste Drittel war von uns nicht gut, die beiden anderen Spielabschnitte waren dann besser. In Straubing müssen wir am Mittwoch in der Defensive besser stehen und vorne unsere Torchancen wieder nutzen. Zudem müssen wir aufpassen, dass wir weniger Strafen bekommen.“

Die nächste Partie bestreiten die Eisbären Berlin am kommenden Mittwoch, den 22. September. Dann treffen sie auswärts auf die Straubing Tigers. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.