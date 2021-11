2:5-Niederlage am Donnerstagabend

Die Eisbären Berlin haben ihr letztes Heimspiel vor der Deutschland-Cup-Pause verloren.

Die Berliner unterliegen den Krefeld Pinguinen am 20. Spieltag der DEL Saison 2021/22 in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 2:5. Nach dieser Niederlage belegen die Eisbären dritten Platz in der DEL-Tabelle.

Krefeld ging durch Rutkowski (26.) in Führung, Giovanni Fiore (33.) konnte diesen Vorsprung aber egalisieren. Braun (34.) und Lewandowski (50.) stellten im weiteren Spielverlauf auf 3:1 für die Gäste. Nachdem Marcel Noebels (56.) noch einmal für die Eisbären verkürzte, sorgten Braun (58.) mit seinem zweiten Tor des Abends sowie Olsen (59.) für den 2:5-Endstand aus Sicht der Gastgeber.

Am Sonntag, den 7. November bestreiten die Eisbären Berlin ihr nächstes Pflichtspiel. Am 21. Spieltag der laufenden DEL-Saison gastieren die Berliner beim ERC Ingolstadt. Spielbeginn ist um 17:00 Uhr.