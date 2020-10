Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Eisbären Berlin haben das zweite Testspiel innerhalb von 17 Stunden beim EC Bad Nauheim mit 3:4 (1:2, 0:1, 2:0, 0:1) nach Penaltyschießen verloren. Torschütze des entscheidenden Treffers für die Gastgeber war Andreas Pauli. Die restlichen Tore erzielten Cabana (9. & 23.) und Arniel (12.). Für die Berliner trafen Mark Zengerle (14.), Kapitän Frank Hördler (48.) und Marcel Noebels (55.).

Die Eisbären traten nach der Partie die Rückreise per Bus in die Hauptstadt an. Nicht dabei waren Mathias Niederberger, Marcel Noebels, Leon Gawanke und Parker Tuomie, die direkt zur Nationalmannschaft nach Krefeld reisten. Dort bereiten sie sich ab morgen auf den Deutschland-Cup vor.

Tobias Ancicka, Kai Wissmann, Lukas Reichel, Haakon Hänelt und Nino Kinder, die für das Top Team Peking normiert wurden, beginnen ab Dienstag in Füssen mit der Vorbereitung auf den Deutschland Cup. Dem Rest des Kaders hat Trainer Serge Aubin in der kommenden Woche trainingsfrei gegeben.

Gerry Fleming (Co-Trainer Eisbären Berlin): „Diese Partien sind dazu da, um Dinge auszuprobieren. Wir haben zwei junge Torhüter eingesetzt, die beide gut gespielt haben. Unser Überzahlspiel war heute sehr gut, und wir haben in den richtigen Momenten Tore erzielt. Natürlich müssen wir uns noch verbessern, aber das war heute okay.“

Leon Gawanke (Verteidiger Eisbären Berlin): „Es kann natürlich nicht unser Anspruch sein, so ein Spiel zu verlieren. Wir haben die ersten beiden Drittel verschlafen und zu viele Strafzeiten genommen. Im dritten Drittel haben wir dann gezeigt, was wir können. Das Penaltyschiessen ist dann immer Glückssache.“