Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Vor der Saison wäre das Duell der Eisbären Berlin und der Bietigheim Steelers wohl ohne besonderes „Label“ dahergekommen – nun war es ein Kellerduell in der Deutschen Eishockey-Liga.

Doch immerhin machte der Deutsche Meister beim 5:0 (2:0, 2:0, 1:0) eine klare Sache daraus. Dennoch stehen die Berliner weiterhin auf dem drittletzten Tabellenplatz. Mit drei Toren stach Giovanni Fiore heraus. Außerdem waren Zach Boychuk und Leonhard Pföderl erfolgreich.



Der souveräne Tabellenführer ließ sich auch auswärts von den Schwenninger Wild Wings nicht aufhalten, die dem EHC Red Bull München mit 2:5 (0:1, 0:2, 2:2) unterlag. Die roten Bullen lagen nach Toren von Ben Smith, Patrick Hager, Yasin Ehliz, Trevor Parkes und Austin Ortega mit 5:0 vorne, ehe die Hausherren in der 57. Minute durch einen Doppelschlag von Brandon DeFazio und Daniel Pfaffengut innerhalb von 24 Sekunden auf die Anzeigetafel kamen.

Den Platz des ersten Verfolgers der Münchner wahrten die Adler Mannheim durch einen 4:2 (2:1, 2:0, 0:1)-Erfolg über die Straubing Tigers. Borna Rendulic und Sinan Akdag legten schnell das 2:0 für Mannheim vor, ehe Jason Akeson verkürzte. Ende des zweiten Drittels sorgten Nigel Dawes und David Wolf für klare Verhältnisse. Luke Adam erzielte den zweiten Treffer der Tigers.

Drei Tage zuvor hatte die Düsseldorfer EG noch mit 1:0 gegen Mannheim gewonnen – nun sahen die Zuschauer keinen Treffer mehr – dann aber noch auf Seiten der Gäste. Die Rot-Gelben unterlagen den Grizzlys Wolfsburg mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Den Treffer des Abends erzielte der Wolfsburger Jean-Christophe Beaudin nur 15 Sekunden nach Beginn des Schlussdrittels in Überzahl.

Der ERC Ingolstadt bleibt als Dritter in Lauerstellung. Die Löwen Frankfurt unterlagen den Panthern mit 1:5 (1:1, 0:2, 0:2). Dominik Bokk traf zwar für die Gastgeber aus Hessen zum 1:1-Ausgleich, doch zuvor war Miko Höfflin erfolgreich. Die weiteren Tore für die Gäste erzielten Louis Brune, Maurice Edwards, Stefan Matteau und Mirko Höfflin.

„Südlich“ der Play-off-Zone verbuchten die Nürnberg Ice Tigers einen wichtigen 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)-Sieg gegen die Iserlohn Roosters. Auch hier gab es zunächst eine 5:0-Führung. Für die Franken waren Dane Fox (2), Nicholas Welsh, Danjo Leonhardt und Dennis Lobach erfolgreich, ehe den Sauerländern der Ehrentreffer in Unterzahl durch Kaspars Daugavins gelang – ganze zwölf Sekunden vor dem Ende.

Derweil nahmen die am Freitag spielfreien Augsburger Panther einen Trainerwechsel vor: Peter Russell ist nicht mehr in Amt und Würden. Neuer Bandenchef beim Vorletzten ist der 63-jährige Finne Kai Suikkanen, der am 2. Weihnachtstag im Heimspiel gegen den EHC Red Bull München debütieren wird. Zuletzt war er für die Dornbirn Bulldogs verantwortlich und verbuchte mit dem HC Bozen 2018 die Meisterschaft in der internationalen EBEL, der heutigen ICEHL.