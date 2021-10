Lesedauer: ca. 1 Minute

Am 14. Spieltag der Saison 2021/22 gewinnen die Eisbären bei den Augsburger Panthern mit 4:2 und haben somit auch die siebte Partie der laufenden DEL-Spielzeit in der Fremde für sich entschieden.

Kapitän Frank Hördler bestritt seine 924. DEL-Partie für die Eisbären Berlin und ist somit zusammen mit Sven Felski Rekordspieler der Hauptstadtclubs.

Trevelyan brachte Augsburg in der neunten Spielminute in Führung, Blaine Byron (17./SH1) traf aber für die Eisbären in Unterzahl zum 1:1. Payerl (28./PP1) erzielte im mittleren Spielabschnitt den zweiten Treffer der Gastgeber, Leo Pföderl (31.) konnte für die Berliner aber noch vor der zweiten Pause erneut ausgleichen. Blaine Byron (46.) und Leo Pföderl (60./EN) sorgten im Schlussdrittel jeweils mit ihrem zweiten Treffer des Abends für den 4:2-Endstand.

Am Freitag, den 22. Oktober bestreiten die Eisbären Berlin ihr nächstes Pflichtspiel. Am 15. Spieltag der laufenden PENNY DEL Saison gastieren die Schwenninger Wild Wings in der Mercedes-Benz Arena. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.