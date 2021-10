Lesedauer: ca. 1 Minute

Am elften Spieltag bezwingen die Berliner die Kölner Haie in der heimischen Mercedes-Benz Arena mit 5:3.

Üffing (5.) erzielte für die Gäste den ersten Treffer des Spiels. Im Mitteldrittel konnte Eric Mik (26.) mit seinem ersten DEL-Tor ausgleichen, jedoch brachte Dumont (27./SH1) die Kölner per Shorthander wieder in Führung. Matt White (38./PP2) konnte diesen Kölner Vorsprung in doppelter Überzahl wieder egalisieren. Zwölf Sekunden nach dem Ausgleich traf Kevin Clark (38./PP1) im Powerplay zum 3:2 für die Eisbären. Im Schlussdrittel erhöhte Yannick Veilleux (42./PP1) in Überzahl auf 4:2 für die Berliner. Barinka (44.) konnte noch einmal für die Haie verkürzen, Yannick Veilleux (57./PP1) sorgte jedoch mit dem vierten Überzahl-Treffer der Eisbären in dieser Partie für den 5:3-Endstand.



Am Mittwoch, den 13. Oktober um 19:45 Uhr spielen die Eisbären Berlin in der Champions Hockey League. Am sechsten Spieltag der CHL-Gruppenphase gastieren die Berliner beim HC Lugano aus der Schweiz. Das nächste Ligaspiel bestreiten die Eisbären am Sonntag, den 17. Oktober. Dann treffen sie in der Mercedes-Benz Arena auf den ERC Ingolstadt. Spielbeginn ist um 14:00 Uhr.