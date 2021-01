Lesedauer: ca. 2 Minuten

Die Eisbären Berlin haben das Spitzenspiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven gewonnen. In der Mercedes-Benz Arena bezwangen die Eisbären den bisherigen Tabellenführer am elften Spieltag der Nord-Gruppe mit 2:0 und blieben damit auch im fünften Heimspiel der laufenden Spielzeit ungeschlagen.

Nach zwei torlosen Spielabschnitten erzielte Marcel Noebels in der 47. Minute das erste Tor des Abends. Den entscheidenden Treffer zum 2:0 steuerte Leo Pföderl (60./EN) bei. Torhüter Mathias Niederberger blieb zum dritten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer. Durch den Sieg übernahmen die Berliner die Tabellenführung der Gruppe Nord.

Die Eisbären Berlin treten am Montag zu ihrem nächsten Spiel in der PENNY DEL Spielzeit an. Die Berliner sind zu Gast bei der Düsseldorfer EG. Spielbeginn im ISS Dome ist um 18:30 Uhr. Das nächste Heimspiel der Eisbären findet am 28. Januar 2021 um 18:30 Uhr gegen die Iserlohn Roosters statt.

Serge Aubin (Trainer Eisbären Berlin): „Das war ein hartes Spiel, Bremerhaven war heute Abend sehr gut aufgelegt. Wir haben die ersten fünf bis acht Minuten gut gespielt, dann hat Bremerhaven das Kommando übernommen und wurde immer stärker, wir konnten aber gut dagegenhalten. Im zweiten Drittel haben wir nicht gut gespielt, da konnten wir die drückende Überlegenheit der Bremerhavener nicht durchbrechen. Im Schlussabschnitt wurde es etwas besser, aber am Ende des Tages war der Sieg etwas glücklich, aber auch solche Spiele gibt es. Mathias Niederberger hat uns das ein oder andere Mal mit großartigen Paraden gerettet.“

Ryan McKiernan (Verteidiger Eisbären Berlin): „Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis, das ist ein wichtiger Sieg. Es war sicher nicht unser bestes Spiel diese Saison, wir können besser und stärker spielen. Wir hatten etwas Glück und die drei Punkte nehmen wir natürlich mit.“

Marcel Noebels (Stürmer Eisbären Berlin): „Das Spiel haben wir uns natürlich anders vorgestellt, die ersten beiden Drittel haben wir nicht gut gespielt. Aber das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben und unsere Lehren aus diesem Spiel ziehen. So dürfen wir nicht noch einmal spielen, normalerweise verlierst du so eine Partie. Wir haben dann zum Glück zum richtigen Zeitpunkt das Tor geschossen und sind in der Folge auch wieder etwas besser ins Spiel gekommen.“

Mathias Niederberger (Torhüter Eisbären Berlin): „Bremerhaven war heute sehr stark, wir standen defensiv aber sehr kompakt und haben hinten dichtgemacht. Wir hatten die nötige Geduld, etwas Glück in Führung zu gehen und das Spiel dann zu gewinnen. Das zeigt dann auch unsere Heimstärke.“

Endergebnis: Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)

Aufstellungen:



Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ramage (A); Hördler (C), McKiernan; Espeland, Wissmann (A); Mik – Noebels, Reichel, Pföderl; White, Zengerle, Fiore; Tuomie, Olver, Foucault; Hänelt, Kinder, Labrie – Trainer: Serge Aubin

Fischtown Pinguins Bremerhaven: Pöpperle (Maxwell) – Fortunus (A), Dietz; Eminger, Moore (C); Krogsgaard, Alber; Stowasser – Verlic, Jeglic, Urbas (A); McGinn, Quirk, Wahl; Mauermann, McMillan, Uher; Reisnecker, Gläser, Sykora – Trainer: Thomas Popiesch

Tore:

1:0 – 46:08 – Noebels – EQ

2:0 – 59:16 – Pföderl (Noebels, Hördler) – EQ

Strafen: Eisbären Berlin: 18 (2, 16, 0) Minuten – Fischtown Pinguins Bremerhaven: 4 (2, 0, 2) Minuten

Schiedsrichter: Benjamin Hoppe, Marian Rohatsch (Jonas Merten, Nikolaj Ponomarjow)

Zuschauer: 0