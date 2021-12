Lesedauer: ca. 1 Minute

​Der Spieltag am 2. Weihnachtstag endete mit der Partie zwischen der Düsseldorfer EG und den Iserlohn Roosters. Zum einen ging das West-Duell an die Sauerländer, zum anderen war diese Partie dann tatsächlich die letzte mit Zuschauern, ehe es zunächst einmal wieder (fast) flächendeckend Geisterspiele in der Deutschen Eishockey-Liga wird. Als DEG-Verteidiger Bernhard Ebner gefragt wurde, wie er das findet, schüttelte es ihn sichtlich. In Berlin sind laut Senatsbeschluss noch 2000 Zuschauer pro Spiel erlaubt.

Gut 2600 Fans waren es noch einmal in Krefeld, die eine zwischenzeitlich 3:2-Führung nach 0:2-Rückstand ihrer Pinguine sahen. Letztlich setzte es aber doch eine 3:5-Niederlage gegen die Schwenninger Wild Wings, die nun wieder Vorletzter sind, allerdings punkt- und quotientgleich mit Schlusslicht Bietigheim Steelers. Die Eisbären Berlin stehen mit dem 5:1-Sieg gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven weiter auf Platz eins der Tabelle. Matt White war an diesem Erfolg vor 2500 Fans mit drei Treffern beteiligt.



5000 Fans durften in das größte Stadion der Liga und sahen einen 3:2-Sieg der Kölner Haie nach Verlängerung gegen die Augsburger Panther. Der KEC hatte in der regulären Spielzeit zweimal geführt. In der Partie zwischen den Adlern Mannheim und dem EHC Red Bull München brachte Markus Eisenschmid die Hausherren bereits nach 19 Sekunden in Führung. Am Ende stand ein Mannheimer 5:1-Sieg. München rutscht auf Rang vier hinter Wolfsburg ab. Und auch der ERC Ingolstadt und die Kölner Haie haben weniger als 0,1 Punkte im Quotienten Rückstand auf München. Die Düsseldorfer EG unterlag am Abend mit 2:4 gegen die Iserlohn Roosters und liegt auf Rang acht – aber aktuell mit ausreichend Vorsprung auf einen Nicht-Play-off-Platz. Auch hier waren 5000 Fans dabei. In Mannheim durfte bereits niemand im Stadion zuschauen.

Die Spiele am Sonntag:

Krefeld Pinguine – Schwenninger Wild Wings 3:5 (0:2, 3:1, 0:2)

Tore: Krefeld: Sabolic, Berlev, Lession – Schwenningen: Olimb, Ramage, Tyson Spink, Weber, Turnbull.

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Tore: White (3), Ellis, Noebels – Bremerhaven: Jeglic.

Kölner Haie – Augsburger Panther 3:2 (1:1, 1:0, 0:1, 1:0) n.V.

Tore: Köln: Ferraro, Barinka, Thuresson – Augsburg: Payerl (2).

Adler Mannheim – EHC Red Bull München 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Tore: Mannheim: Eisenschmid, Reul, Wohlgemuth, Szwarz, Katic – München: Tiffels.

Düsseldorfer EG – ERC Ingolstadt 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Tore: Düsseldorf: Järvinen, Proft – Iserlohn: Labrie, Adam, Jentzsch, Raedeke.