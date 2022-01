Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nur drei Spiele standen am Freitagabend auf dem Spielplan der Deutschen Eishockey-Liga – die hatten es aber in sich.

Das gilt besonders für das Spiel der Düsseldorfer EG gegen die Eisbären Berlin, in dem sich die Gäste als Tabellenführer den 7:4-Sieg schnappten. Bemerkenswert: Die Hauptstädter waren zu Beginn des Mitteldrittels schon auf 4:1 davongezogen und DEG-Goalie Hendrik Hane verhinderte einige Mal ein fünftes Gegentor – und wäre so fast noch zum Matchwinner geworden. Denn sein Team glich zu Beginn des Mitteldrittels zum 4:4 aus. Doch das 5:4 von Blaine Byron per Schuss exakt in den Winkel sorgte schließlich für die erneute Trendwende in dieser Partie.



Auch die Kölner Haie finden derzeit kaum wieder zurück in die Spur und unterlagen auswärts den Schwenninger Wild Wings mit 2:3 nach Penaltyschießen. Die Hausherren führten nach zwei Dritteln mit 2:0, ehe der KEC noch die Overtime erzwang. Im Schusswettbewerb verwandelte Brett Pollock bereits den ersten Versuch entscheidend; mit dem zweiten Treffer von Travis Turnbull war die Partie beendet.

Auch die Partie zwischen den Fischtown Pinguins und dem ERC Ingolstadt ging in die Overtime – mit dem besseren Ende für Bremerhaven: Die Gastgeber gingen früh in Führung, ehe die Panther kurz nach Beginn des zweiten Drittels zum Ausgleich kamen. Beim 1:1 blieb es bis zum Ende der regulären Spielzeit. 41 Sekunden vor Ende der Verlängerung entschied Phillip Bruggisser die Partie zu Gunsten der Hausherren.

Die Spiele am Freitag:

Düsseldorfer EG – Eisbären Berlin 4:7 (1:2, 2:2, 1:3)

Tore: Düsseldorf: Proft, Fischbuch, Eder, Schiemenz – Berlin: Byron (2), Baßler, Fiore, Wissmann, White, Noebels.

Schwenninger Wild Wings – Kölner Haie 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0) n.P.

Tore: Schwenningen: Turnbull, Karachun, Pollock – Köln: Edwards, Sennhenn

Fischtown Pinguins Bremerhaven – ERC Ingolstadt 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) n.V.

Tore: Bremerhaven: Kinder, Bruggisser – Ingolstadt: DeFazio.