Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eisbären Berlin haben ihren ersten Sieg im neuen Kalenderjahr eingefahren. Am 39. Spieltag der laufenden DEL Saison 2021/22 setzen sich die Berliner in der heimischen Mercedes-Benz Arena gegen die Augsburger Panther mit 3:1 durch. Nach diesem Erfolg stehen die Eisbären weiterhin an der Tabellenspitze der DEL.

Puempel sorgte in der achten Spielminute für Augsburgs Führung, die Eric Mik (23.) im Mitteldrittel egalisierte. Im Schlussabschnitt brachte Giovanni Fiore (46.) die Berliner erstmals in Front. Yannick Veilleux (59./EN) traf dann kurz vor Spielende ins leere Augsburger Tor zum 3:1-Endstand.

Cheftrainer Serge Aubin: „Ich nehme viel Positives mit aus der heutigen Partie. Ich habe ein gutes, hart umkämpftes Spiel beider Mannschaften gesehen. Trotz des Rückstands sind wir ruhig geblieben und im Laufe des Spiels immer besser in die Partie gekommen. Unser Unterzahlspiel hat mir heute gut gefallen. Mathias Niederberger hat sehr gut gehalten.“



Eric Mik, Torschütze zum 1:1: „Wir hatten einen schweren Start ins Spiel, konnten uns aber zurück in die Partie kämpfen. Ab dem Mitteldrittel haben wir stark verteidigt. Wir haben unser Spiel in der Folge einfach gehalten und so auch unsere Chancen kreiert. Schlussendlich haben wir die Partie dann verdient gewonnen. Unser Unterzahlspiel hat heute gut funktioniert. Ich freue mich über mein Tor. Am wichtigsten ist aber, dass wir gewonnen haben.



Die Eisbären Berlin bestreiten ihr nächstes Pflichtspiel am Freitag, den 7. Januar. Dann gastiert der Hauptstadtclub bei der Düsseldorfer EG. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr.

Endergebnis

Eisbären Berlin – Augsburger Panther 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Aufstellungen

Eisbären Berlin: Niederberger (Ancicka) – Müller, Ellis (A); Jensen, Wissmann (A); Hördler (C), Després – Noebels, Byron, Pföderl; White, Zengerle, Clark; Veilleux, Wiederer, Fiore; Mik, Streu, Baßler – Trainer: Serge Aubin

Augsburger Panther: Keller (Roy) – Haase, Graham; Valentine, Lamb; Länger, Rogl; Bergman – Clarke, Campbell, Payerl; Leblanc, Stieler, Trevelyan, Puempel, Nehring, McClure; Max. Eisenmenger, Mag. Eisenmenger – Trainer: Markus Pederson

Tore

0:1 – 07:40 – Puempel (Nehring, Bergman) – EQ

1:1 – 22:57 – Mik (Streu, Baßler) – EQ

2:1 – 45:39 – Fiore (Després, White) – EQ, EA

3:1 – 58:28 – Veilleux (Hördler) – EQ, EN

Strafen

Eisbären Berlin: 8 (4, 2, 2) Minuten

Augsburger Panther: 8 (6, 2, 0) Minuten