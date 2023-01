Augsburg setzt sich in Frankfurt durch

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Augsburger Panther drehen einen Zwei-Tore-Rückstand gegen die Löwen Frankfurt noch zum Sieg. Die Eisbären Berlin feiern den vierten Sieg in Folge beim 4:1 gegen die Straubing Tigers.

Eisbären Berlin – Straubing Tigers 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)



Leonard Pföderl markierte einen Hattrick und brachte die Eisbären Berlin so auf die Siegerstraße, Marco Nowak erzielte den vierten Treffer und den müde wirkenden Straubing Tigers gelang lediglich Ergebniskosmetik durch Travis St. Denis. Nach der 3:0-Serienführung der Gäste jetzt also das erste Erfolgserlebnis im direkten Duell für die Hauptstädter. Die Eisbären sind nach dem vierten Sieg in Folge weiterhin auf Tuchfühlung zu den Pre-Play-off-Rängen. Die Tigers verweilen auf Platz vier.

Löwen Frankfurt – Augsburger Panther 3:5 (1:0, 1:1, 1:4)

Die Löwen Frankfurt führten mit 2:0 durch die Tore von Dominik Bokk und Brendan Ranford. Nach dem Anschlusstreffer im Powerplay durch David Stieler legten die Augsburger Panther noch drei Treffer nach zur zwischenzeitlichen 4:2-Führung. Drew LeBlanc, Michael Clarke und Matthew Puempel drehten das Resultat. Carter Rowney weckte mit dem Anschlusstreffer noch mal Hoffnung, die aber durch den Empty-Net-Treffer durch Ryan Kuffner zerstört wurde. Die Hessen sind mittlerweile aus den Play-off-Rängen gerutscht und jetzt Tabellenzwölfter. Die bayrischen Schwaben scheinen Rang vierzehn zementiert zu haben. Es wird schwer, trotz des Sieges.

Düsseldorfer EG – Fischtown Pinguine Bremerhaven 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Hier geht es zum Bericht…