​Zwei Siege für die Eisbären Berlin, dann zwei Siege für die Adler Mannheim – die die Play-off-Halbfinalserie dann aber doch nicht komplett drehen konnten: Die Eisbären Berlin haben durch einen 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)-Sieg die Endspiele um die Deutsche Meisterschaft gegen den EHC Red Bull München erreicht. Schon am morgigen Freitag geht es los.

Gleich zu Beginn des Spiels gab es eine Schrecksekunde für die Gäste, als Korbinian Holzer von einem Schuss im Gesicht getroffen worden war. Nach Behandlung in der Kabine konnte er später aber aufs Eis zurückkehren. Tore fielen im ersten Abschnitt nicht, dafür wurde die Stabilität des Torgestänge auf beiden Seiten überprüft. Nach Wiederbeginn dauerte es dagegen nur 43 Sekunden, ehe Berlin in Führung ging. Nach einem Querpass war Manuel Wiederer im Slot völlig frei und traf zum 1:0, indem er seinen eigenen Abpraller verwertete. Im direkten Gegenzug hatte Borna Rendulic die Chance zum Ausgleich, traf aber nur das Außennetz. Zwar hatte auch David Wolf eine gute Chance für die Adler (25.), doch im Anschluss bauten die Eisbären einige Minuten lang viel Druck auf, ohne aber zu weiteren Treffer zu kommen. Das holte Blaine Byron in der 46. Minute nach: Erst nagelte er den Puck an die Latte und verwandelte daraufhin – wie Wiederer vor ihn – seinen eigenen Rebound zum 2:0. Mannheim nahm zweieinhalb Minuten vor dem Ende Torhüter Felix Brückmann vom Eis, ein Tor gelang den Adlern aber nicht mehr. 46 Sekunden vor dem Ende traf Byron zum 3:0 ins leere Adler-Netz.



Die Finalserie beginnt am morgigen Freitag, 29. April, um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel für die Eisbären Berlin. Am Sonntag folgt Spiel zwei in München.