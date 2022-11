Lesedauer: ca. 1 Minute

​Vor dem Spiel gab es Gerüchte, dass Tobias Eder von der Düsseldorfer EG wahrscheinlich in der kommenden Spielzeit beim Gegner Eisbären Berlin unter Vertrag stehen wird. In einigen medialen Plattformen wird der Wechsel als sicher verkündet, im Interview bei Magenta TV äußerte sich der Spieler selber nicht dazu. Das Duell der beiden Teams endete mit einem 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)-Sieg der Eisbären nach Penaltyschießen.

Der erste Spielabschnitt war geprägt von Vorsicht und Vermeidung unnötiger Scheibenverluste, ein Treffer durfte trotzdem bejubelt werden. Der Meister ging 1:0 in Führung, die Sicht war Haukeland im DEG-Tor versperrt, die Scheibe kam zu Zachary Boychuk und er netzte aus dem Gewühl ein (7.). Die Gäste verzeichneten auch Torabschlüsse, aber entweder noch nicht zielgenau oder Eisbären Torhüter-Tobias Ancicka war unüberwindbar.



Im zweiten Drittel sollte sich die Schlagzahl etwas erhöhen, es war zwar auch weiterhin ein ausgeglichenes Spiel. Der DEG gelang durch Edmund Junemann der 1:1-Ausgleich (23.). Die vierte Reihe sorgte also für das erste Erfolgserlebnis der Gäste und für den Torschützen war es der erste Saisontreffer.

In Unterzahl starteten die Rheinländer in den dritten Abschnitt, konnten auch diese Sequenz unbeschadet überstehen und unterstrichen, warum sie in dieser Statistik auf Rang zwei der Deutschen Eishockey-Liga stehen. Die DEG hatte sogar die Gelegenheit zu einem Shorthander, Tobias Eder passte zu Alexander Ehl, doch der Puck landete nicht im Netz. Im direkten Gegenzug landete die Hartgummischeibe am Düsseldorfer Pfosten. Dann schlug erneut der Gastgeber durch Peter Regin zu (55.). Die DEG brachte einen weiteren Feldspieler. Diese Maßnahme sollte sich 36 Sekunden vor Ende positiv auswirken. Philip Gogulla traf zum 2:2. Im Penaltyschießen trafen Peter Regin und Matt White für Berlin sowie Philip Gogulla für Düsseldorf.

Der Spielplan beschert den zwei Mannschaften bereits während der Woche die nächsten Gegner. Die Düsseldorfer EG empfängt am Dienstag die Nürnberg Ice Tigers und am Mittwoch reisen die Eisbären Berlin in den Schwarzwald zu den Schwenninger Wild Wings.