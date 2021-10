Regelung soll ab dem 17. Oktober in Kraft treten

Die Eisbären Berlin haben bei der Berliner Senatsverwaltung für Inneres und Sport den Wechsel auf die 2G-Regelung beim Einlass zu ihren Heimspielen in der Mercedes-Benz Arena beantragt.

Diese Regelung soll, vorbehaltlich der Genehmigung, mit dem Eisbären-Heimspiel gegen den ERC Ingolstadt am 17. Oktober in Kraft treten.



„Nach 19 Monaten Pandemie und einer langen Saison ohne Zuschauer sind wir sehr froh und glücklich, dass wir seit dieser Spielzeit wieder Fans in der Arena begrüßen dürfen. Bei aller Freude darüber sind wir uns aber auch unserer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst. Der Wechsel auf ein 2G-Modell ist nicht nur ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Normalität, sondern ist für uns auch eine Entscheidung für den Gesundheitsschutz unserer Zuschauer*innen“, erklärt Eisbären-Geschäftsführer Thomas Bothstede und führt weiter aus: „Es ist mittlerweile hinreichend bekannt, dass geimpfte und genesene Menschen sich weiterhin anstecken und das Virus auch weitergeben können. Eine Impfung schützt nicht vor der Erkrankung, sondern – wie bei allen Impfungen – lediglich vor einem schweren Krankheitsverlauf. Besucher*innen, die zu uns kommen, und nur getestet sind, haben ein vielfach höheres Ansteckungsrisiko und die Gefahr eines schweren Verlaufs. Unsere Verantwortung unseren Fans gegenüber und unser Ziel des Gesundheitsschutzes kann daher nur bedeuten, dass wir die Menschen vor diesem Gesundheitsrisiko schützen. Wir machen damit die Veranstaltung für alle Beteiligten, Mitarbeiter*innen und Zuschauer*innen ein großes Stück sicherer. Deswegen haben wir uns für diesen Weg entschieden.“

Keine Maskenpflicht und kein Mindestabstand mehr

Sofern der Antrag genehmigt wird, müssen alle bei den Heimspielen des amtierenden Deutschen Meisters anwesenden Personen somit entweder vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder genesen sein. Kinder unter sechs Jahren sind von der Nachweispflicht befreit. Für Heranwachsende im Alter von sechs bis zwölf Jahren ist ein negativer Test aus der Schule, beziehungsweise die Vorlage des offiziellen Schülerausweises, ausreichend. Jugendliche ab 12 Jahren erhalten ebenfalls nur als geimpft oder genesen Zugang zu den Eisbären-Heimspielen. Ein negativer Corona-Test reicht für diese Altersgruppe nicht mehr aus. Zuschauer*innen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können oder dürfen, erhalten Zugang, wenn sie die ärztliche Bestätigung sowie einen negativen PCR-Test nicht älter als 48 Stunden vorlegen.

Aufgrund dieser neuen Regelung entfällt die Maskenpflicht im Gebäude, sowie der einzuhaltende Mindestabstand auf allen Betriebs- und Veranstaltungsflächen in der Arena, am Sitzplatz und im Stehplatzbereich. Beim Einlass zur Veranstaltung auf dem Mercedes Platz herrscht jedoch weiterhin Masken- und Abstandspflicht. Das Tragen der Maske wird allerdings auch in der Mercedes-Benz Arena weiterhin empfohlen.

Der Nachweis der Impfung oder der Genesung muss digital verifizierbar sein. Das Impfzertifikat muss einen auslesbaren QR-Code haben, der entweder auf dem Smartphone oder einem Ausdruck aus der Apotheke gescannt werden kann. Das gelbe Impfbuch als Sichtprüfung ist nicht mehr ausreichend.

Die Corona-Warn-App oder Luca App können freiwillig zur schnelleren Nachverfolgung und möglicher Kontaktierung genutzt werden. Die Nutzung einer dieser Apps ist im Premiumbereich verpflichtend. Catering wird in der Mercedes-Benz Arena wieder im vollen Ausmaß an allen Concessions verkauft.

Die Anwesenheitsnachverfolgung muss weiterhin gegeben sein, sodass Einzelkarten weiterhin nur personalisiert verkauft werden.