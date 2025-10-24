Reaktion auf Verletzungen

Eisbären Berlin verpflichten Les Lancaster

24.10.2025, 17:15 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Eisbären Berlin haben auf ihre Verletzungssorgen in der Verteidigung reagiert und Les Lancaster unter Vertrag genommen. Der Defensivspieler wechselt vom Liga-Konkurrenten EHC Red Bull München zum Deutschen Meister.

Bevor der US-Amerikaner nach Europa wechselte, lief er in seiner Heimat sowohl in der AHL als auch der ECHL auf. In der Saison 2020/21 sammelte er für die Allen Americans sowohl die meisten Tore als auch Punkte unter allen ECHL-Defensivspielern und wurde zum ECHL-Verteidiger des Jahres gekürt. 2021 ging es für ihn dann zu Ilves Tampere in Finnland. Für die Skandinavier absolvierte der Rechtsschütze insgesamt 171 Liiga-Partien, in denen er auf beeindruckende 100 Scorerpunkte (27 Tore, 73 Assists) kam. In der Spielzeit 2022/23 war der 30-Jährige der beste Scorer unter allen Verteidigern der Liiga. Zudem war er in der folgenden CHL-Saison bester Torschütze unter allen Defensivspielern. Im Februar 2024 zog es Lancaster dann zum EHC Red Bull München in die DEL. Für die Isarstädter absolvierte er insgesamt 65 DEL-Spiele, in denen er fünf Treffer erzielte und 16 Vorlagen gab.

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer sagt: „Wir sind froh, dass sich Les für einen Wechsel zu den Eisbären entschieden hat. In unserer angespannten Lage in der Verteidigung wird er für Entlastung sorgen. Als Rechtsschütze wird sich Les gut in unsere Defensive einfügen. Er hat ein hohes Spielverständnis, einen guten Aufbaupass und ordentlich Europaerfahrung. Er ist ein aktiver Verteidiger, der sowohl in Nordamerika als auch in Finnland regelmäßig gepunktet hat. Zudem kennt er unsere Liga bereits.“

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die laufende Saison 2025/26 in der DEL die elfte und somit letzte Ausländerlizenz vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei DEL-Pflichtspielen eingesetzt werden.