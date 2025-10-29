DEL kompakt

Eisbären Berlin schlagen den Spitzenreiter trotz eines 1:3-Rückstands

29.10.2025, 22:34 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Ein mitreißendes Spiel sahen die 14.200 Eishockey-Fans in Berlin, als die Eisbären das Spiel gegen DEL-Primus Adler Mannheim am Mittwochabend noch zu einem Sieg drehten. Für die Kellerkinder Frankfurt und Dresden gab es nichts zu holen. Zudem gewinnt Ingolstadt in Straubing.

Anzeige

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 4:3 (1:2, 0:1, 2:0, 1:0) n.V.

Der Deutsche Meister schlägt den Tabellenführer der Deutschen Eishockey-Liga. Doch danach hatte es zunächst gar nicht ausgesehen, als Anthony Greco in der 31. Minute das Tor zur 3:1-Gästeführung erzielt hatte. Doch damit hatten die Mannheimer ihr Pulver verschossen. Leonhard Pföderl (48.) und Markus Vikingstad (50.) erzielten im Schlussabschnitt den Ausgleich für Berlin, ehe Ty Ronning – wer wohl sonst – den Siegtreffer für die Eisbären in der 62. Minute markierte. Gut neun Minuten vor dem Ende gerieten Adler-Torschütze Greco und Berlins Eric Mik aneinander, was beiden eine fünfminütige Pause einbrachte.

Straubing Tigers – ERC Ingolstadt 4:6 (0:1, 2:3, 2:2)

Auch in diesem Spiel lag zur Spielmitte die Mannschaft vorne, die später ohne Punkte das Eis verließ. Marcel Brandt hatte den Treffer zum 2:1 für die Niederbayern erzielt. Doch schon kurz danach schlugen die Panther in Person von Kenny Agostino und Peter Abbandonato per Doppelschlag zurück. Elf Sekunden vor der zweiten Pause erhöhte Ingolstadt durch Daniel Pietta auf 4:2. Straubing gelang der Anschlusstreffer, ehe die letzten knapp zwei Minuten noch einmal insgesamt drei Tore brachten.

Schwenninger Wild Wings – Löwen Frankfurt 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

Gur für die Hessen, dass es für Iserlohn und Dresden aktuell im Tabellenkeller noch deutlich schlechter läuft. Denn in Schwenningen gab es für die Löwen nichts zu holen. Schwenningen führte bereits mit 6:0, darunter zwei Treffer von Daniel O`Regan, ehe Frankfurt der Ehrentreffer gelang.

Dresdner Eislöwen – Nürnberg Ice Tigers 1:5 (0:1, 0:4, 1:0)

Nicht viel besser lief es für Aufsteiger und Tabellenschlusslicht Dresden: Erst nach einem 0:5-Rückstand erzielten die Eislöwen ihr einziges Tor. Zwischen der 31. und 33. Minute gelangen den Ice Tigers drei Treffer.