Reaktion auf weiterhin angespannte Personalsituation

Eisbären Berlin nehmen Jean-Sébastien Dea unter Vertrag

Der Stürmer wechselt von Neftekhimik Nizhnekamsk aus der Kontinental Hockey League zum Deutschen Meister.

In Nordamerika lief der Center vornehmlich in der American Hockey League auf. In insgesamt 557 AHL-Spielen kommt der 31-Jährige auf beachtliche 354 Scorerpunkte (159 Tore, 195 Assists). Darüber hinaus bestritt der Rechtsschütze für Pittsburgh, News Jersey, Buffalo und Arizona auch 37 Partien in der National Hockey League. In diesen Spielen erzielte er fünf Treffer und gab zwei zusätzliche Assists. Zur Saison 2023/24 folgte der Wechsel in die KHL. Für Metallurg Magnitogorsk sowie Nizhnekamsk lief Dea bis zuletzt in insgesamt 120 KHL-Spielen auf. In diesen Partien sammelte er 51 Scorerpunkte (27 Tore, 24 Assists). 

Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer erklärt: „Mit Jean-Sébastien konnten wir einen international erfahrenen Center verpflichten. Er verleiht unserem Kader nicht nur weitere Tiefe. Er ist ein sehr guter Skater und starker Spielmacher. Jean-Sébastien hat einen guten Abschluss und ein gutes Auge für seine Mitspieler. Wir freuen uns, ihn ab sofort im Eisbären-Trikot zu sehen.“      

„Ich freue mich sehr, mich den Eisbären Berlin anzuschließen. Die Eisbären sind eine großartige Organisation und ich bin begeistert über diese Möglichkeit. Ich kenne bereits einige meiner neuen Mitspieler und habe unglaubliche Dinge über die Stadt und die Fans gehört. Ich kann es kaum erwarten, alle kennenzulernen, loszulegen und hoffentlich eine weitere Meisterschaft nach Berlin zu bringen“, erklärt Jean-Sébastien Dea

Dea hat einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison 2025/26 unterschrieben und erhält bei den Eisbären die Rückennummer 17. 

Mit dieser Neuverpflichtung haben die Eisbären Berlin für die laufende Saison 2025/26 in der DEL zehn Ausländerlizenzen vergeben. Von insgesamt elf Lizenzinhabern dürfen pro Spiel neun zeitgleich auf dem Spielberichtsbogen aufgeführt und somit bei PENNY DEL Pflichtspielen eingesetzt werden.


