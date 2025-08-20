Kapitän erleidet Verletzung an der Achillessehne

Eisbären Berlin müssen lange auf Kai Wissmann verzichten

20.08.2025, 10:33 Uhr Lesedauer: eine Minute

Meister Eisbären Berlin muss mehrere Monate auf Verteidiger Kai Wissmann verzichten, der sich bereits einer Operation unterzog.

Die Eisbären Berlin müssen langfristig auf ihren Kapitän Kai Wissmann verzichten. Der Verteidiger zog sich im Training eine Verletzung der Achillessehne zu. Wissmann hat sich bereits einer Operation unterzogen.

” „Wir bedauern es sehr, dass sich Kai so schwer verletzt hat. Seine Verletzung ist natürlich ein herber Schlag. Sowohl für ihn persönlich als auch für uns. Kai wird von uns selbstverständlich die volle Unterstützung und die benötigte Zeit zur vollständigen Genesung bekommen." ‒ Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer

Die prognostizierte Ausfalldauer beträgt mehrere Monate. Während dieser Zeit wird Cheftrainer Serge Aubin nicht auf den Rechtsschützen zurückgreifen können.

Der 28-jährige Nationalspieler markierte in der Hauptrunde der abgelaufenen Saison in 50 Partien 46 Scorerpunkte (8 Tore, 38 Vorlagen). In elf Playoff-Spielen verzeichnete er auf dem Weg zur Meisterschaft vier Tore und zwei Vorlagen.