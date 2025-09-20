Ein Kommentar zum Statement-Sieg gegen Meister Berlin

Ein fast perfekter Eishockey-Abend in Mannheim

20.09.2025, 10:10 Uhr Lesedauer: 2 Minuten

Die Adler Mannheim haben mit einem beeindruckenden 7:1-Erfolg gegen die Eisbären Berlin ein echtes Ausrufezeichen gesetzt.

Von Beginn an stimmte der Einsatz, die Offensive lief auf Hochtouren, und auch defensiv ließ man dem Meister kaum Luft zum Atmen. Mit dieser Dominanz haben die Adler eindrucksvoll bewiesen, dass sie in dieser Saison ganz oben mitspielen wollen.

Das Spiel hatte Playoff-Charakter – Intensität, Leidenschaft und Konsequenz über 60 Minuten. Genau diese Eigenschaften hatte man in der vergangenen Saison als Adler-Anhänger zu oft vermisst. Umso bemerkenswerter, dass die Mannschaft diesmal all das auf das Eis brachte, was ihr zuvor gefehlt hatte: Härte in den Zweikämpfen, Effizienz im Abschluss und absolute Geschlossenheit. Bereits beim Warmup gab es an der Mittellinie zwischen den beiden Teams ersten „Small Talk“, der sich dann direkt nach dem Eröffnungsbully zu einer Boxeinlage entwickelte. Aktionen, die man besonders in der vergangenen Halbfinal-Serie gegen Berlin vergeblich suchte, als das Team den Playoff-Charakter vermissen ließ.

Und es war ein Abend, der sich auch auf die Zuschauerränge übertrug: Die SAP Arena bebte, die Stimmung war beeindruckend und spiegelte die Energie der Mannschaft wider. Zudem bot das Spiel alle Facetten des Eishockeys – Tore in Über- und Unterzahl bis hin zu einem historischen Moment: Max Penkin schrieb als als jüngster Torschütze DEL-Geschichte.

Überschattet wurde der klare Erfolg allerdings von der Verletzung von Luke Esposito, der nach einem überharten Foul von Yannick Veilleux minutenlang regungslos auf dem Eis lag und mit einer Trage vom Eis gebracht werden musste. Solche Aktionen haben im Eishockey nichts verloren und trüben die Freude über einen eigentlich perfekten Abend. Jetzt bleibt zu hoffen, dass die Verletzung nicht allzu schwerwiegend ist und Esposito bald wieder zurückkehren kann – die Mannschaft braucht seine Energie und seinen Kampfgeist.

Natürlich sollte man den gestrigen Erfolg gerade zu Saisonbeginn nicht überbewerten, da der Meisterpokal erst in den Playoffs vergeben wird. Aber für den Moment darf man sich aus Sicht der Adler über einen erfolgreichen Auftritt gegen den Meister freuen.