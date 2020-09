Lesedauer: ca. 1 Minute

​Unter normalen Umständen stünde die neue Saison der DEL in den Startlöchern. Coronabedingt lässt der Saisonstart jedoch noch auf sich warten. Dies ist aber kein Grund auf Live-Eishockey gänzlich zu verzichten.

Mit einem 5:3-Sieg gegen den SC Bern läutete der EHC Red Bull München am Sonntag in der Berner Post-Finance-Arena seine Testspielphase ein. Am Wochenende ist der letztjährige Hauptrundensieger in Salzburg zu Gast. Und dies gleich doppelt. Gespielt wird am Freitag, 11. September, um 19.15 Uhr und am Sonntag, 13. September, um 17.30 Uhr. Beide Spiele sind kostenfrei auf Youtube empfangbar.

Livestream Freitag:

https://youtu.be/8nj3nLkqjo8

Livestream Sonntag:

https://youtu.be/1uvVn1SM7kM